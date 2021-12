Niente medici, chiude Pediatria 

Pediatria chiude. I medici garantiranno solo il turno dalle 8 alle 20 e saranno reperibili per le emergenze ma non ci saranno degenze. Una brutta notizia, complice un concorso finito con un buco nell’acqua. Non bastano solo tre camici bianchi al reparto di Pediatria di Lanusei per garantire il servizio per l’intera giornata. I bimbi saranno trasferiti al San Francesco di Nuoro o verso altre strutture sanitarie in giro per la Sardegna, dove c’è disponibilità. Rimane garantito solo il punto nascita.

Fallito

Dal concorso, che poteva dare un po’ di respiro ad un reparto sempre più sotto pressione, nessuna nuova risorsa è stata assegnata a Lanusei. L’unica pediatra che ha firmato era già in organico, perché ogliastrina, quindi il bilancio non cambia. Sfumata anche la possibilità, ad oggi, di assumere uno specialista con un contratto a prestazione ad opera, come misura straordinaria per far fronte all’emergenza. E di questo si tratta quando su otto medici in pianta organica se ne hanno a disposizione solo tre.

Amarezza

L’amarezza del territorio è espressa dalle parole del sindaco della cittadina e presidente della conferenza socio sanitaria ogliastrina, Davide Burchi, 43 anni. «Bel regalo di Natale, forse annunciato. Abbiamo fatto il Consiglio straordinario qualche giorno fa, siamo stati bravi a parlare non solo di cardiologia ma i risultati attesi non ci sono. Vorremmo capire cosa si vuol fare per permettere a noi di vivere in Ogliastra. Le soluzioni credo ci siano, nonostante la situazione sia complicata. Gli incentivi economici sono una delle soluzioni che potrebbero dare una svolta. Lavorare a Lanusei o a Sorgono deve essere più vantaggioso dal punto di vista economico. I reparti stanno facendo i salti mortali, la situazione è terribile». Infatti, proprio lunedì era stato convocato un Consiglio comunale straordinario per via della paventata chiusura della cardiologia, fortunatamente poi sfumata. Almeno fino al 28. Soluzioni semplici per la sanità non ce ne sono, anche perché i problemi attuali sono figli di una mancata programmazione di anni, ma il territorio si aspetta la stessa attenzione che la Regione riserva ad altri.