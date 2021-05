Niente giochi, i genitori “adottano” la scuola 

Sognano un giardino con il prato verde, ma anche uno spazio più ampio funzionale alle necessità dei piccoli. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia di via Monte Spada si sentono di “serie B” e - per ovviare a quella che definiscono inerzia dell’amministrazione comunale - hanno deciso di comprare di tasca propria i giochi per il cortile e tutto l’occorrente per realizzare l’orto didattico.

La protesta

«Chiediamo un po’ più di attenzione - dicono Maurizia Massenti e Veronica Solla a nome di tutte le mamme –, la scuola di via Monte Spada non viene considerata al pari degli altri plessi cittadini, dove ci sono prati verdi e bei cortili, la recinzione tutta colorata, adesso hanno anche le vele per ripararsi dal sole, qui, invece, non c’è nulla». La manutenzione, avviata lo scorso anno dall’assessorato ai lavori pubblici, non le ha soddisfatte. «Quando è stato rifatto l’esterno avrebbero potuto farlo bene, non con queste mattonelle che già stanno saltando e che rovinano anche gli abiti dei bambini. Avrebbero potuto mettere dei giochi, come è stato fatto negli altri asili, invece, è completamente abbandonato».

La decisione

Niente giochi e così, i genitori, hanno pensato di quotarsi loro per acquistarli. «In base alla disponibilità economica di ciascuna famiglia ci siamo quotati e a Natale abbiamo regalato i giochi alla scuola. Abbiamo acquistato uno scivolo, che però, per ragioni di sicurezza, andrebbe fissato al pavimento e due dondoli. Non solo, all’inizio dell’anno abbiamo anche provveduto a comprare il terriccio per le fioriere, dove i bambini hanno fatto l’orticello». Le mamme, però, non hanno alcun dubbio sull’ottimo servizio delle insegnanti. «Le maestre poco possono fare, fanno un programma eccellente, ma va detto che negli ultimi anni qui si registrano molte meno iscrizioni, con il rischio di perdere una sezione e questo forse dipende anche dalle condizioni dell’asilo».

Più attenzione

A oggi la scuola dell’infanzia di via Monte Spada, che condivide l’ingresso con la primaria, conta tre sezioni, da circa venti alunni ciascuna. «Sarebbe bello avere una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione locale e soprattutto nuovi giochi idonei a una scuola e che sostituiscano quelli che utilizzano i bambini, ormai usurati». Per andare incontro alle necessità di tutte le scuole cittadine il dirigente scolastico ha stilato un accordo con l'amministrazione comunale per l'utilizzo esclusivo dei parchi dove svolgere le attività didattiche all'aperto: la scuola materna di via Monte Spada, può dunque utilizzare quello di Via Thiesi.

Il dirigente

«La scuola dell'infanzia non è un parco-giochi né un baby-sitting – attacca il dirigente scolastico Fabio Cocco -. I giochi sono funzionali all'attività didattica e la "qualità" del lavoro di una scuola non si misura rispetto al numero di giochi di cui dispone, ma in relazione alla programmazione didattica e alle abilità che raggiungono gli alunni e le alunne. I giochi dei quali è dotato il plesso sono stati acquistati a Natale dai genitori per sostituire i precedenti, ma questo del resto accade anche negli altri plessi. Il numero delle attrezzature, una casetta e uno scivolo, è in funzione anche della superficie disponibile». Il plesso di via Monte Spada, infatti, rispetto a quello di via Piria e via Verdi, per la sua conformazione strutturale, dispone di uno spazio esterno di ridotte dimensioni. «Non è dotato di giardino – aggiunge il dirigente Cocco –. E come scuola non abbiamo fatto alcuna segnalazione all’amministrazione per il semplice motivo che non ci sono mai arrivate proteste formali.

