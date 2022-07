«Niente energia elettrica, il ristorante non apre» 

C’è l’idea e non manca la voglia di fare. C’è il locale per il nuovo ristorante e ci sono le attrezzature pagate con tanti sacrifici. Ma da due anni Daniele Cardia, 35 anni di Portoscuso, attende il potenziamento della corrente da parte dell’Enel per il suo locale che rischia di dover chiudere senza aver mai lavorato un solo giorno. Con buona pace dei sogni e delle finanze dello chef portoscusese.

La vicenda

Nel 2017 abbiamo chiesto ad Enel una variazione di potenza, ci servivano 35 chilowatt secondo i calcoli dell’ingegnere per il locale - dice Anna Cui, madre di Daniele Cardia - Enel ci risponde con il preventivo e noi paghiamo, con un bonifico, 2.499 euro. Da lì è iniziata l’odissea: il potenziamento non è mai stato fatto, con un continuo rimpallo tra Enel e Comune. L’unico risultato è che il locale non ha mai aperto e, a questo punto, non credo che mai aprirà. Mio figlio, che è tornato in Sardegna per mettere la sua esperienza al servizio della sua terra, non può lavorare». Daniele Cardia è partito da Portoscuso a 19 anni, subito dopo il diploma, lavorando in cucina tra Germania, Olanda, Svizzera, per approdare poi in Inghilterra, dove ha lavorato come chef in un ristorante 3 stelle Michelin. «Il mio desiderio era quello di tornare a casa per aprire un’attività tutta mia - dice Daniele Cardia - per aprire il locale ho partecipato al bando “Salva Sud”, 25 mila euro per i giovani che rientrano a casa dopo aver lavorato lontano dalla propria regione. In più mi hanno aiutato i miei familiari, mettendo a disposizione i loro risparmi.

Gli investimenti

Il racconto continua: «Abbiamo allestito il locale e comprato i macchinari, rigorsamente nuovi perchè così prevedeva il bando». Con l’ottimismo che accompagna chi lavora con entusiasmo aveva anche iniziato ad attrezzare la dispensa: «Mancava solo la corrente elettrica ma a distanza di due anni siamo ancora in questa situazione. Non ho guadagnato nulla perché il locale non ha mai aperto, in compenso ho tante spese. Se la situazione non si sblocca, sarò costretto a partire di nuovo all’estero e lavorare per ripagare i debiti che ogni giorno aumentano». La battaglia non sembra avere via d’uscita. «Ho anche incaricato un avvocato per capire quale fosse il problema tra Comune e Enel, ma non abbiamo risulto nulla - dice Anna Cui - siamo al punto di partenza: il locale di mio figlio è ancora chiuso. Però allestito di tutto punto, io stessa ho messo a disposizione i miei risparmi per acquistare quello che serviva. Le spese complessive che abbiamo sostenuto si aggirano sui 50 mila euro. Adesso resta solo una grande rabbia e amarezza, perché a fronte di zero incassi dobbiamo comunque pagare tasse, restituire il prestito e abbiamo pure messo in gioco i nostri risparmi».