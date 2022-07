«Niente dottori? Ci pensiamo noi» 

Inizialmente erano previste due ore al giorno, ma non si riusciva neppure a evadere tutte le richieste di ricette e impegnative. Si è poi passati a tre ore, anche queste rivelatesi insufficienti. «Era impossibile parlare con i pazienti che si presentavano con un problema, mancava il tempo», precisa Bina. «Da medico non posso dire a un paziente che una certa situazione non la posso valutare. Dopo aver parlato con la Asl si è quindi impostato un orario più lungo per quattro giorni a settimana: cinque ore quando prolunghiamo l’orario la mattina, tre ore nei giorni in cui è previsto il turno pomeridiano». Un sistema che consente di dedicarsi alle persone una volta evase le richieste di prescrizioni: «Stiamo garantendo un tempo abbastanza buono che ci permette di valutare i singoli casi».

Tra questi, c’è il dottor Davide Bina che racconta così la sua esperienza: «È un bene che si sia trovato un accordo tra Asl e amministrazione comunale, questo tipo di servizio non c’è dappertutto», afferma. «Sta funzionando, il fatto è che si sta parlando della salute delle persone e per risolvere certi problemi si deve instaurare un rapporto medico-paziente che è molto particolare e intimo. È importante che ci sia una figura fissa a cui il paziente possa fare riferimento perché il nostro lavoro non è solo fare ricette, i pazienti devono essere accompagnati in un percorso e supportati anche da un punto di vista emotivo».

Un esempio arriva da Villamar, dove da aprile alcuni medici che coprono il turno di guardia medica prolungano l’orario o arrivano in anticipo per provvedere alla prescrizione dei farmaci e alle impegnative per esami e visite specialistiche.

La carenza di medici di base sta creando disagi in tutta l’Isola, ma in alcuni luoghi si stanno proponendo soluzioni temporanee per garantire un servizio minimo ai pazienti privi di una figura di riferimento in ambito sanitario.

La carenza di medici di base sta creando disagi in tutta l’Isola, ma in alcuni luoghi si stanno proponendo soluzioni temporanee per garantire un servizio minimo ai pazienti privi di una figura di riferimento in ambito sanitario.

L’accordo

Un esempio arriva da Villamar, dove da aprile alcuni medici che coprono il turno di guardia medica prolungano l’orario o arrivano in anticipo per provvedere alla prescrizione dei farmaci e alle impegnative per esami e visite specialistiche.

Tra questi, c’è il dottor Davide Bina che racconta così la sua esperienza: «È un bene che si sia trovato un accordo tra Asl e amministrazione comunale, questo tipo di servizio non c’è dappertutto», afferma. «Sta funzionando, il fatto è che si sta parlando della salute delle persone e per risolvere certi problemi si deve instaurare un rapporto medico-paziente che è molto particolare e intimo. È importante che ci sia una figura fissa a cui il paziente possa fare riferimento perché il nostro lavoro non è solo fare ricette, i pazienti devono essere accompagnati in un percorso e supportati anche da un punto di vista emotivo».

Inizialmente erano previste due ore al giorno, ma non si riusciva neppure a evadere tutte le richieste di ricette e impegnative. Si è poi passati a tre ore, anche queste rivelatesi insufficienti. «Era impossibile parlare con i pazienti che si presentavano con un problema, mancava il tempo», precisa Bina. «Da medico non posso dire a un paziente che una certa situazione non la posso valutare. Dopo aver parlato con la Asl si è quindi impostato un orario più lungo per quattro giorni a settimana: cinque ore quando prolunghiamo l’orario la mattina, tre ore nei giorni in cui è previsto il turno pomeridiano». Un sistema che consente di dedicarsi alle persone una volta evase le richieste di prescrizioni: «Stiamo garantendo un tempo abbastanza buono che ci permette di valutare i singoli casi».

Gli infermieri

Ma a cosa è dovuta la carenza di medici? «Non ho dati in mano – precisa Bina –, ma il Covid è una delle cause. Molti medici ora lavorano nelle Usca, le unità emergenziali per trattare i pazienti positivi al Covid. Inoltre, la pandemia ha peggiorato la qualità del lavoro del medico di base perché si ritrova a essere occupato tutto il giorno con un notevole aumento del carico burocratico, e molti pensano che non ne valga più la pena».

Un problema non solo sardo: in Lombardia si sta pensando agli infermieri come supplenti dei medici di famiglia. «Il lavoro dell’infermiere è fondamentale, ma spetta al medico il delicato compito di inquadrare i problemi di salute dei pazienti e fare il possibile per risolverli», assicura Bina.

Soddisfatto della soluzione il sindaco Gian Luca Atzeni: «Ringrazio la Asl per aver compreso le difficoltà e aver trovato una soluzione, seppur temporanea».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata