«Niente debiti, accuse gratuite» 

Ha preso la parola, quasi con le lacrime agli occhi. Ha preteso che il suo intervento venisse registrato: orgoglio da condividere. «Non ho mai interferito nelle azioni dell’amministratore della comunione ereditaria», ha detto ieri durante il Consiglio comunale l’assessora ai Tributi, Rachele Piras, finita nell’occhio del ciclone perché accusata sui social, insieme ai familiari, di aver beneficiato di un trattamento di favore nella rateazione di un debito da oltre 400 mila euro verso il Comune. «Oggi la mia posizione debitoria è stata interamente stralciata, avendo totalmente adempiuto alle mie personali obbligazioni. Inoltre, il piano di rateazione non è stato chiesto da me e rispetta la normativa vigente. Quindi, le accuse nei miei confronti sono solo gratuite e infondate».

Botta e risposta

Dal mondo virtuale dei social come Facebook, a quello reale dell’aula consiliare il passo è breve. Epilogo inevitabile, dopo le pesanti accuse piovute dall’ex amministratore Felice Corda, capaci di animare il chiacchiericcio cittadino e a ruota il dibattito politico. «Per un evidente conflitto d’interessi, Rachele Piras non poteva essere designata come assessore comunale - scrive Corda, in uno dei tanti passaggi sul tema presenti in Rete -. Poiché impegolata con le sorelle, per la sua quota parte, nel debito verso le casse comunali, non poteva essere candidata perché ineleggibile. Invece, a novembre 2020 diventava assessora ai Tributi. Proprio colei che, insieme alle sorelle, deve 417.900 euro di imposte arretrate, Imu e Tasi, sull’ingentissimo patrimonio immobiliare dei defunti genitori. Non solo, il loro enorme debito viene rateizzato illegittimamente in 240 rate mensili (20 anni), praticamente a zero interessi».

Dibattito in aula

Le parole di Corda sono deflagrate nell’aula consiliare. Hanno fatto centro tra i banchi dell’opposizione, instillato dubbi. I consiglieri Fabrizio Melis e Lisetta Bidoni hanno preteso chiarimenti da sindaco e assessora e presentato un’interrogazione. È lì che Rachele Piras ha stupito tutti e iniziato la sua difesa: «Non devo rimproverarmi nulla, sono davanti a tutti, chiara e trasparente. Quanta violenza in questi giorni sulla mia persona. Lascio a voi, e ad altri organi deputati, la misurazione della stessa. Non mi sono mai trovata nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, né al momento delle elezioni né al conferimento dell’incarico di assessore né a maggior ragione oggi, visto che non ho alcuna posizione debitoria nei confronti dell’ente».