Niente campi, il Sant’Elena emigra a Serdiana 

Si tratta dunque dell’ultima tappa di una infinita odissea per una squadra gloriosa che a inizio anni Ottanta giocava in C2. Il Sant’Elena continua a non avere un campo per allenarsi e per giocare le gare interne. E così ormai da anni gioca dove riesce a trovare ospitalità: Quartucciu, Settimo, Burcei, Villa San Pietro. Una storia amara che si intreccia con quella del Cagliari, quando ormai dieci anni fa il presidente Massimo Cellino decise di portare la squadra a Quartu, trasformando lo stadio di Is Arenas in una piccola ma bellissima bomboniera. Un progetto spazzato via dalle note vicende giudiziarie.

«È ufficiale», dice il presidente dei quartesi, Luca Meloni. «Giocheremo a Serdiana. Faremo la preparazione, poi la Coppa e il campionato. L’amministrazione comunale ci ha messo a disposizione la struttura sportiva. Ci ha accontentati su tutto. Il futuro? Per ora stiamo là. Non sappiamo cosa succederà». A Serdiana c’è un progetto importante. Il Comune intenderebbe investire tre milioni di euro sull’impianto. Intanto il 14 e 15 giugno c’è stato l’esordio sul campo del Parteolla da parte dei quartesi con un torneo giovanile.

Anche per la prossima stagione calcistica il Sant’Elena non potrà giocare a Quartu, dove è nata e ha vissuto la sue stagioni più gloriose. La società, costretta in questi anni a emigrare un po’ ovunque per la mancanza di impianti a norma nella terza città della Sardegna, ha infatti trovato un accordo col Comune di Serdiana e giocherà nel campo del paese del Parteolla la prossima stagione di Eccellenza.

Anche per la prossima stagione calcistica il Sant’Elena non potrà giocare a Quartu, dove è nata e ha vissuto la sue stagioni più gloriose. La società, costretta in questi anni a emigrare un po’ ovunque per la mancanza di impianti a norma nella terza città della Sardegna, ha infatti trovato un accordo col Comune di Serdiana e giocherà nel campo del paese del Parteolla la prossima stagione di Eccellenza.

La conferma

«È ufficiale», dice il presidente dei quartesi, Luca Meloni. «Giocheremo a Serdiana. Faremo la preparazione, poi la Coppa e il campionato. L’amministrazione comunale ci ha messo a disposizione la struttura sportiva. Ci ha accontentati su tutto. Il futuro? Per ora stiamo là. Non sappiamo cosa succederà». A Serdiana c’è un progetto importante. Il Comune intenderebbe investire tre milioni di euro sull’impianto. Intanto il 14 e 15 giugno c’è stato l’esordio sul campo del Parteolla da parte dei quartesi con un torneo giovanile.

Odissea infinita

Si tratta dunque dell’ultima tappa di una infinita odissea per una squadra gloriosa che a inizio anni Ottanta giocava in C2. Il Sant’Elena continua a non avere un campo per allenarsi e per giocare le gare interne. E così ormai da anni gioca dove riesce a trovare ospitalità: Quartucciu, Settimo, Burcei, Villa San Pietro. Una storia amara che si intreccia con quella del Cagliari, quando ormai dieci anni fa il presidente Massimo Cellino decise di portare la squadra a Quartu, trasformando lo stadio di Is Arenas in una piccola ma bellissima bomboniera. Un progetto spazzato via dalle note vicende giudiziarie.

Il Comune

Ora il Comune sogna di poter presto riconsegnare Is Arenas alle squadre quartesi, rifacendo gradinate, pista, casa per il custode e campo di gioco. L’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Conti, da sempre uomo di sport confessa: «Questa storia mi fa male. Il Comune non sta a guardare, anzi. Ha ottenuto anche finanziamenti del Pnrr per recuperare la struttura. Ma i tempi non sono brevi come a Quartu ci auguriamo tutti».

E ricorda: «Nel contenzioso sorto col Cagliari, la società rossoblù si è detta disposta a rifare la pista e a intervenire anche sul terreno di gioco. Il Comune non si è fermato, ha studiato i suoi progetti per accedere ai finanziamento sullo sport. Poi ecco il Pnrr, col nostro progetto praticamente pronto: un piano da nove milioni. La Città metropolitana ci ha concesso un milione e 600mila euro. In aggiunta, ci abbiamo messo un altro milione recuperati con gli avanzi di amministrazione».

Il progetto

Soldi «destinati alla realizzazione delle gradinate, degli spogliatoi, della casa del custode e di altre strutture. Col Cagliari – aggiunge l’assessore Conti - resta il contenzioso legato al fondo di gioco e alla pista. Non restiamo fermi: si stanno preparando i progetti esecutivi. Abbiamo anche chiesto la ricognizione dello stato dei luoghi. Il Comune può intervenire solo quando lo deciderà il giudice. In questo momento si avverte un senso di impotenza. Amo il calcio e tutti gli sport: vorrei fare tutto e di più. Ci sono soldi e progetti».

Ma siccome il campionato non aspetta, ecco allora che il Sant’Elena ha dovuto di nuovo arrangiarsi trovando casa a Serdiana. Ormai è da anni che la società deve cercare un campo per poter giocare. Prima, a Quartucciu con tanto di cambio di denominazione in “ASD Sant’Elena Quartucciu”, poi nella scorsa stagione ha disputato molte delle partite interne a Villa San Pietro e qualcuna a Settimo San Pietro. Ora, per il ventesimo campionato di Eccellenza, ad accogliere i biancoverdi sarà Serdiana, con i suoi 2680 abitanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata