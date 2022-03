Niente bus, studenti a piedi nei rioni isolati 

È il caso appunto della costa, dove le uniche fermate restano quelle in via Dell’Autonomia Regionale Sarda e in via Leonardo da Vinci, ma anche di Pardinixeddu, quartiere al di là dell’ ex statale 554, dove ad esempio gli studenti sono costretti a fare i salti mortali per raggiungere scuole e licei attraversando a piedi l’arteria trafficatissima .

I quartieri dimenticati

È il caso appunto della costa, dove le uniche fermate restano quelle in via Dell’Autonomia Regionale Sarda e in via Leonardo da Vinci, ma anche di Pardinixeddu, quartiere al di là dell’ ex statale 554, dove ad esempio gli studenti sono costretti a fare i salti mortali per raggiungere scuole e licei attraversando a piedi l’arteria trafficatissima .

Il Ctm

«Al momento non c’è una soluzione per questo problema» spiegano dal Ctm, «questo perché non è possibile incrementare i servizi. Abbiamo infatti un contratto di servizi con la Regione Sardegna che non ha aumentato il numero dei chilometri. C’è stato il via libera per i servizi supplementari scolastici ma al momento non ci sono le condizioni per avere nuove linee per servire Pardinixeddu o le altre lottizzazioni della costa». E aggiungono: «Sarà nostra cura impegnarci ancora per richiedere questo incremento magari ricorrendo a servizi a chiamata. Non dobbiamo dimenticare però che ci sono problematiche legate anche alle condizioni delle strade, alcune molto difficili da raggiungere per i mezzi».

Il caso Pardinixeddu

Il problema di Pardinixeddu è stato affrontato nei giorni scorsi anche dal Comitato dei quartieri in un incontro con il rappresentante del Comune. L’isolamento della lottizzazione, è una vera sciagura per chi non ha un’auto a disposizione. Non solo quindi per gli studenti ma anche per gli anziani che non possono nemmeno andare a fare la spesa o magari recarsi a fare le visite mediche utilizzando il pullman.

Studenti penalizzati

«È una questione che avevamo affrontato già in passato» spiega il presidente del Comitato Mario Sotgiu, «perché è impensabile che aumentino i collegamenti con le scuole ma continuino a lasciare isolati gli studenti che vivono nel quartiere e che sono costretti a raggiungere l’ex statale, con tutti i pericoli che questi comporta, per prendere il pullman. Noi speriamo che l’amministrazione possa intercedere per trovare finalmente una soluzione».

Il litorale

L’assenza di collegamenti riguarda anche il litorale. Qualche tempo fa i residenti della zona di Terra Mala avevano raccolto più di 500 firme per chiedere il miglioramento del trasporto pubblico. Lo scopo era riuscire a raggiungere il centro urbano senza essere costretti a fare lunghi giri, ma anche arrivare alle fermate degli autobus senza prima sobbarcarsi centinaia di metri a piedi e al buio.

Anche i residenti nelle lottizzazioni a ridosso di via Dell’Autonomia Regionale Sarda ogni giorno devono attraversare lunghi tratti di strada a piedi, per raggiungere le fermate, dislocate solo in via Dell’Autonomia. Da qui la richiesta di istituire delle navette a chiamata che colleghino le fermate alle zone abitate, che spesso distano anche due chilometri.

«Anche nella zona di Margine Rosso» spiega il presidente del Comitato Emanuele Contu, «pur non avendo problemi di fermate, ci sarebbe la necessità di incrementare le corse e di mettere in sicurezza le stesse fermate che risultano troppo pericolose».

