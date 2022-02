Nieddu, quota 400 è vicina 

Segna gol a grappoli da sempre. E con i due realizzati domenica contro la Villacidrese, Marco Nieddu è arrivato a 390, tutti in Serie D, Eccellenza e Promozione: «Spero di farne altri 10 per contribuire alla salvezza dell’Idolo, poi a 400 dirò basta». Ha 40 anni, forse ci ripenserà: «Giocare in Eccellenza non è facile alla mia età, a prescindere dal livello del torneo, che non è quello di dieci anni fa», dice il bomber di Villagrande, ma tortoliese d’adozione, visto che lì lavora come guardia giurata e ha famiglia. «Se decidessi di continuare, magari lo farei in una categoria inferiore, per una questione di ritmi. Ma ho l’ambizione di iniziare ad allenare».

Segna gol a grappoli da sempre. E con i due realizzati domenica contro la Villacidrese, Marco Nieddu è arrivato a 390, tutti in Serie D, Eccellenza e Promozione: «Spero di farne altri 10 per contribuire alla salvezza dell’Idolo, poi a 400 dirò basta». Ha 40 anni, forse ci ripenserà: «Giocare in Eccellenza non è facile alla mia età, a prescindere dal livello del torneo, che non è quello di dieci anni fa», dice il bomber di Villagrande, ma tortoliese d’adozione, visto che lì lavora come guardia giurata e ha famiglia. «Se decidessi di continuare, magari lo farei in una categoria inferiore, per una questione di ritmi. Ma ho l’ambizione di iniziare ad allenare».

Domenica altre due reti decisive. Qual è il segreto?

«L’ebbrezza di fare gol non ha categoria né età: quest’anno ne ho segnato 7».

Da dove attinge tutta questa verve realizzativa?

«Mi dà forza il sostegno della famiglia. Escluso il periodo più critico della pandemia, mia moglie Sara, con i nostri figli Mattia e Giorgia, ha sempre seguito i miei match pure in trasferta».

Il complimento più bello ricevuto negli ultimi tempi?

«Domenica, da mio figlio Mattia. Ha 14 anni e gioca nell’Academy Ogliastra di Loceri. Promette bene».

Ha avuto l’occasione di accarezzare il sogno del professionismo?

«Ho fatto molti provini, ma ai miei tempi non era facile emergere per un giovane ogliastrino. Forse avrei potuto calcare più stabilmente i campi della Serie D. Sarei potuto andare a Villacidro, ma alcune situazioni personali mi fecero scegliere di restare a Tortolì, dove ho giocato per 14 anni».

Si ritiene soddisfatto?

«Ho ottenuto due promozioni dall’Eccellenza alla D con Tortolì e il Muravera, dove ho lavorato con un grande tecnico, il mio amico Francesco Loi, e una dalla Promozione all’Eccellenza da secondi con il Tortolì. Non sono mai retrocesso: spero quindi di chiudere la carriera con la salvezza dell’Idolo».

