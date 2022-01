Nieddu, bomber intramontabile, punta ai 400 gol 

Spicca la presenza dell’intramontabile Marco Nieddu, uno degli attaccanti più prolifici in Sardegna. Il talento di Villagrande, classe 1981, ha realizzato finora 388 reti. La gran parte con la maglia del Tortolì. Ha giocato anche con Muravera e Castiadas. «Fa sicuramente piacere», dice Nieddu, «anche perché i voti sono arrivati da allenatori di squadre avversarie. Vuol dire che riesco a dare ancora qualcosa. Questo è un campionato molto complicato. Dovremo lottare per salvarci cercando di ottenere sempre il massimo soprattutto in casa». Chi vincerà il torneo? «Prevedo una lotta tra Ferrini, Ilva e Nuorese. I barbaricini, con gli ultimi innesti, potrebbero completare la rimonta». A Nieddu mancano 12 reti per arrivare a 400. «È il mio obiettivo, poi smetto», dice col sorriso. «Ne ho realizzate cinque. Non sono tante ma neanche poche. Non sarà semplice farne altre dodici>. Ha avuto anche opportunità di fare il salto tra i professionisti. <Ho dato priorità a famiglia e lavoro».

Molti giocatori di esperienza nelle primissime posizioni della speciale classifica dei migliori. Al termine di ogni partita, ciascun tecnico delle diciotto squadre di Eccellenza indica i tre calciatori della formazione avversaria che si sono messi in luce. L’iniziativa è promossa dal gruppo L’Unione Sarda” in collaborazione con la Federcalcio regionale che, al termine della stagione, premierà il vincitore. Ogni settimana sul sito www.unionesarda.it (sezione “Sport in Sardegna”) viene pubblicata la classifica aggiornata.

La classifica

Dopo diciotto giornate, con dodici punti, ci sono il bomber Marco Nieddu, in forza all’Idolo, il faro del centrocampo della Villacidrese, Marcello Angheleddu, il capitano della Nuorese, Fabio Cocco, l’attaccante argentino dell’Ilvamaddalena Blas Tapparello e il promettente centravanti del Monastir Kosmoto, Yann Fangwa. Davanti a loro, a quota tredici, ma oramai fuori dai giochi perché ha lasciato la Sardegna, l’ex fantasista dell’Asseminese Juan Ignacio Mattea.

Il bomber

Spicca la presenza dell’intramontabile Marco Nieddu, uno degli attaccanti più prolifici in Sardegna. Il talento di Villagrande, classe 1981, ha realizzato finora 388 reti. La gran parte con la maglia del Tortolì. Ha giocato anche con Muravera e Castiadas. «Fa sicuramente piacere», dice Nieddu, «anche perché i voti sono arrivati da allenatori di squadre avversarie. Vuol dire che riesco a dare ancora qualcosa. Questo è un campionato molto complicato. Dovremo lottare per salvarci cercando di ottenere sempre il massimo soprattutto in casa». Chi vincerà il torneo? «Prevedo una lotta tra Ferrini, Ilva e Nuorese. I barbaricini, con gli ultimi innesti, potrebbero completare la rimonta». A Nieddu mancano 12 reti per arrivare a 400. «È il mio obiettivo, poi smetto», dice col sorriso. «Ne ho realizzate cinque. Non sono tante ma neanche poche. Non sarà semplice farne altre dodici>. Ha avuto anche opportunità di fare il salto tra i professionisti. <Ho dato priorità a famiglia e lavoro».

Gli altri

Altri calciatori protagonisti da tempo nel calcio sardo sono il centrocampista di Decimoputzu Marcello Angheleddu (1984), che ha giocato pure nell’Atletico della famiglia Orrù, nella Torres e nel Carbonia e il 33enne barbaricino Fabio Cocco che ha dimostrato di essere ancora in un grande stato di forma.

In questo primissimo gruppo anche due calciatori stranieri. L’attaccante argentino Blas Tapparello, capocannoniere con 13 reti sa portando in alto l’Ilvamaddalena. Nato a Venado Tuerto, cresciuto calcisticamente nel Lanus, è arrivato in Sardegna dopo esperienze importanti in Argentina e Portogallo. E, il ventenne francese Yann Fangwa, ex Muravera, sta invece facendo sognare i tifosi del Monastir. A quota undici il centrocampista del Budoni Federico Usai, il regista della capolista Ferrini Cagliari Alberto Usai (Ferrini Cagliari) e Michele Fadda (1995) del Guspini.

