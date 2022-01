Nido, riapertura con il botto 

Otto mamme sono in fila per partorire. Dalla riapertura del nido di Lanusei, avvenuta giovedì scorso dopo 12 giorni di paralisi per carenza di medici, é boom di nascite al Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Il primo bimbo che ha visto la luce dopo la ripartenza si chiama Attilio ed é figlio di una coppia di Baunei. La sua nascita accende una luce di rinnovata speranza e annuncia almeno otto nuove vite. Nel periodo in cui il nido è rimasto col sipario abbassato in Ogliastra sono venuti al mondo una quindicina di bambini, le cui mamme si sono dovute rivolgere agli ospedali di Cagliari e Nuoro.

Il rilancio

Il 20 gennaio in reparto sono rientrate due dottoresse che in precedenza hanno osservato un periodo di malattia. Dunque sono in forza quattro camici bianchi ai quali danno manforte tre colleghi provenienti dall’ospedale Brotzu di Cagliari. I rinforzi prestano servizio a Lanusei per turni notturni settimanali per un totale di 36 ore (3 notturni da 12 ore a settimana). Ossigeno puro per un organico che resta comunque carente. «In conferenza socio-sanitaria - ha detto Luigi Ferrai, 50 anni, direttore del presidio ospedaliero - avevamo garantito che avremmo riaperto il 20 gennaio e così é stato. Siamo consapevoli che persiste una carenza di personale, ma con lo sforzo di tutti stiamo andando avanti. Il nido è un servizio essenziale come Ginecologia e Pediatria».

I dubbi

Le nascite del 2021 rischiano di essere la spada di Damocle per un reparto a cui fanno riferimento centinaia di mamme. Lo scorso anno al punto nascita del Nostra Signora della Mercede hanno visto la luce 296 bambini, numero in costante calo rispetto agli anni precedenti - nel 2011 erano stati 428 - e ben lontano dalla soglia di sopravvivenza (500) indicata dal ministero della Sanità. Il baby boom degli ultimi giorni non può che essere un segnale incoraggiante. «C’é bisogno di risposte certe e durature. Solo la dedizione e la professionalità dei nostri medici - ha dichiarato Michele Muggianu (39), leader della Cisl Ogliastra - ha consentito la riapertura del reparto, ma lo stato di sofferenza e di disagio del personale resta, a causa di organici ridotti all’osso e turni proibitivi. Queste criticità si scaricano poi sui cittadini, ai quali vengono negati diritti fondamentali. Nascere e vivere in questo territorio, con pari diritti rispetto a tutti i cittadini italiani, questo chiediamo ».