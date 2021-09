Nido chiuso, nasce una bimba 

Il destino ha voluto che nascesse a Lanusei, in spregio al reparto di ostetricia chiuso.

La mamma, una signora di Tertenia, è arrivata al Pronto soccorso in procinto di partorire. É stato chiamato il pediatra che, per puro spirito di servizio, si è subito recato ad assistere madre e bimba. Se la donna fosse dovuta andare a Nuoro, probabilmente la sua creatura sarebbe nata in ambulanza, lungo la statale 389. Non c’era proprio il tempo di arrivare fino a Nuoro, infatti in mezz’ora la piccola è nata. Mamma e bimba stanno bene e sono a conoscenza del pericolo corso, quello di arrivare in un ospedale con il reparto di ostetricia chiuso. Un evento che era stato messo in preventivo dai medici che, infatti, si sono mobilitati per gestire il parto in emergenza. Una situazione che non può diventare una prassi.

L’appello

Sull’importanza di avere un reparto funzionante a tutti gli effetti si è espressa anche la Cisl, con il segretario Michele Muggianu, 38 anni. «Abbiamo dovuto attendere che qualche pediatra in servizio a Lanusei si ammalasse per cogliere la gravità della situazione». Nei mesi scorsi nessuno ha parlato del sacrificio dei pochissimi pediatri in servizio per tenere aperto il reparto fino a quando è stato possibile. Preoccupiamoci delle condizioni di lavoro dei medici e di come risolvere definitivamente questa situazione. Le strade sono due: trasferiamo tutti i sardi a Cagliari e chiudiamo le strutture? Oppure serve un piano di emergenza».

Tra le priorità segnalate da amministratori e medici quella di una strategia per riportare in Italia e in Sardegna una parte dei medici emigrati all'estero, adeguare gli stipendi dei professionisti in servizio e garantire adeguate condizioni di lavoro.