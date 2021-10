Nido, 25 bambini in lista d’attesa 

A Tortolì c’è un discreto numero di bambini con disabilità, autistici, o con disturbi del comportamento: per rispondere a questa esigenza è nato un centro guidato da una psicologa e una pedagogista che si occupa di fare terapia comportamentale e sostenere i genitori di questa fetta di bambini. Cresce in maniera esponenziale il numero di bambini certificati, in linea con il boom di diagnosi registrato in tutta Italia. Stiamo sostituendo la terapia ai metodi educativi?

Gli spazi di via Temo, sede della coop, vengono utilizzati per offrire un servizio sia comunale che privato (e proprio qui si è formata la lista d’attesa), i bambini che prima erano 30 sono saliti a 35, il micronido – che ospita i bimbi di età inferiore ai 36 mesi - ne conta 20, e 14 sono quelli che frequentano lo spazio gioco educativo. Un servizio come il nido è di importanza fondamentale perché permette alle mamme e ai papà di gestire la vita familiare con quella lavorativa. E chi non trova spazio? C’è chi ha la fortuna di affidarsi ai nonni, chi deve cercare una baby sitter, o chi rinuncia al lavoro per i primi anni di vita del proprio figlio.

Venticinque bambini di Tortolì reclamano un posto all’asilo nido. «Nonostante la struttura sia grande non riusciamo a soddisfare le esigenze di tutti», spiega Graziella Morlé, presidente della cooperativa Bimbo club, un’autentica istituzione nel campo dell’assistenza all’infanzia a Tortolì.

Un po’ di numeri

Graziella Morlé è convinta del contrario: «No, io penso che molti bambini che dovrebbero essere certificati restino nell’ombra perché i genitori non si rendono conto dei problemi».

La storia

La coop nasce nel 1994 per iniziativa di un piccolo gruppo di donne, nell’anno successivo assume la gestione del nido comunale. Da quel momento, nel corso degli anni, è cresciuta ampliando i servizi, diventando una realtà importante per la comunità e punto di riferimento per le famiglie. «Sono circondata da persone valide e sempre in formazione», spiega Graziella Morlé - siamo nate come piccolo gruppo e oggi contiamo 44 dipendenti - dei quali solo 3 sono uomini - distribuiti tra l’asilo nido, l’assistenza domiciliare e l’assistenza specialistica nelle scuole materne, elementari, medie e superiori».

Fabiana Carta

