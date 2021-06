«Nicola ha paura, ora lasciateci in pace» 

PALAZZUOLO. Ha ancora tanta paura il bambino dei boschi, Nicola Tanturli, che dopo un giorno in ospedale è tornato con la mamma Giuseppina nella sua casa, tra pascoli, capre, oche, cani nel mezzo di un Appennino incontaminato. Sta bene ma non gradisce persone estranee vicino a casa mentre gioca, a cominciare dai cronisti , e la famiglia ha fatto sapere che desidera essere lasciata in pace.

Trentasei ore senza cibo

Nicola è ancora molto provato, spaventato. Al pediatrico Meyer ha dormito e mangiato, ma non basta, d’altronde è stato circa 30 ore senza cibo tra i castagneti di Campanara. In ospedale, riferiscono i medici, ha trascorso una notte tranquilla e ha riposato insieme alla mamma. Poiché le sue condizioni sono apparse buone, è stato dimesso. Dunque in giornata è tornato nella sua montagna, dove ha trascorso due notti al buio tra la sera del 21 giugno e la mattina del 23.

L’ipotesi

Ha meno di due anni, non può raccontare cosa e come ha fatto. Sui suoi tragitti ci sono solo ipotesi. Per procura e carabinieri l’allontanamento dalla casa è stato volontario, quindi casuale e coerente con la vita all’aria aperta e libera che la famiglia conduce. Dai racconti della popolazione viene fuori che anche il fratello più grande, adesso di 4 anni, circa un anno fa si allontanò da casa. Lo recuperò nella sua proprietà un abitante, un “vicino" che sta a oltre 2 km. L’episodio non ebbe lo stesso rilievo perché accadde di giorno e si risolse velocemente.

La Luna piena

Plausibile che Nicola, con la luna piena, abbia seguito una via dei pastori e poi si sia smarrito, zigzagando tra prati e foresta, forse dormendo al riparo di edifici rurali abbandonati. La distanza coperta, almeno 3 km di terreno impervio, è comunque enorme per l’età e le forze di un bimbo di 21 mesi, tanto più che di notte a circa 1000 metri le temperature, pur in estate, calano. Nicola ha camminato indossando gli stessi sandali con cui è stato messo a dormire verso le 18 - così raccontava il padre Leonardo - del 21 giugno. Poi è uscito all’aperto, ha sfruttato l’ultima luce del giorno, peraltro il 21 giugno è quello più lungo dell’anno, e infine si è perso nel buio. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati. Escluso l’abbandono di minore perché al momento non si ravvisa il dolo di nessuno.

RIPRODUZIONE RISERVATA