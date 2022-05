Nicola combatte per la vita 

L’auto ha divelto una barriera di plastica arancione che gli operai della Provincia avevano sistemato provvisoriamente qualche giorno prima per mettere in sicurezza il tratto dov’era accaduto un altro incidente. Probabile che il conducente non sia riuscito a recuperare l’equilibrio dell’auto e, come testimoniano le tracce delle frenate sull’asfalto rilevate dai carabinieri, abbia tentato di evitare lo schianto sul guardrail sulla stessa direzione di marcia e in un tratto rettilineo. Impresa vana: la 147 è finita in cunetta dopo aver urtato contro la barriera in lamiera.

Ventun anni appena e un futuro sospeso tra la vita e la morte. Nicola Demurtas lotta in un letto dell’ospedale San Francesco di Nuoro dov’è ricoverato da domenica mattina. Il giovane di Arzana è in condizioni disperate, nonostante i medici lo abbiano sottoposto a un intervento chirurgico per il grave trauma cranico con ematoma interno provocati nell’incidente accaduto alle 4 della notte tra sabato e domenica sulla strada provinciale 63 tra Lotzorai e Santa Maria Navarrese. Al capezzale dell’operaio sono accorsi i familiari e la fidanzatina. Al di qua delle porte di Rianimazione pregano che i medici possano comunicare notizie incoraggianti, ma al momento la prognosi resta riservatissima.

L’incidente

Sabato notte Nicola Demurtas sedeva sul lato passeggero dell’Alfa Romeo 147 condotta dall’amico Enrico Murgioni, suo compaesano. Stavano andando a Santa Maria Navarrese quando, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della sezione radiomobile di Lanusei, Murgioni avrebbe perso il controllo della berlina dopo aver affrontato una curva.

L’auto ha divelto una barriera di plastica arancione che gli operai della Provincia avevano sistemato provvisoriamente qualche giorno prima per mettere in sicurezza il tratto dov’era accaduto un altro incidente. Probabile che il conducente non sia riuscito a recuperare l’equilibrio dell’auto e, come testimoniano le tracce delle frenate sull’asfalto rilevate dai carabinieri, abbia tentato di evitare lo schianto sul guardrail sulla stessa direzione di marcia e in un tratto rettilineo. Impresa vana: la 147 è finita in cunetta dopo aver urtato contro la barriera in lamiera.

I soccorsi

Sul posto, insieme ai militari dell’Arma e ai Vigili del fuoco di Tortolì, sono intervenute le squadre del 118 che hanno prestato le prime cure ai due ragazzi feriti. È stato chiaro sin da subito che le condizioni più critiche fossero quelle di Nicola Demurtas che aveva un’evidente ferita alla testa. È stato subito trasportato al Pronto soccorso di Lanusei e da qui in Rianimazione. Il trauma cranico con ematoma hanno suggerito il trasferimento a Nuoro. Per accorciare i tempi è stato richiesto l’ausilio dell’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia e atterrato all’aeroporto di Tortolì. Al vaglio del magistrato titolare dell’inchiesta, che per far luce sull’incidente potrebbe nominare consulente, c’è la posizione di Enrico Murgioni.

