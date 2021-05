Nick The Nightfly versione jazz «E la volta che Franco Battiato...» 

La Sardegna la gira ormai da tanti anni. «E sono affascinato dalla sua cultura millenaria. E poi voi sardi siete un popolo poco numeroso, ma tosti, come noi scozzesi». Nick The Nightfly ritorna nell’Isola, non come dj conduttore radiofonico del celebre “Montecarlo Nights”, ma nell'altra sua veste, quella di cantante: il 6 giugno sarà al Teatro Verdi di Sassari con “Omaggio a Nat King Cole", progetto originale che l'Orchestra Jazz della Sardegna tributa al primo artista afroamericano ad avere avuto un programma radio e televisivo. Secondo appuntamento della diciottesima rassegna JazzOp organizzata dall'associazione Blue Note Orchestra che si aprirà domenica, sempre al Verdi, con “Omaggio a Maynard Ferguson” (spettacoli alle 11 e alle 19) affidato all'Orchestra e alla tromba di Andrea Tofanelli.

Mica uno scherzo cantare in un omaggio a Nat King Cole, come si sta preparando?

«In questo momento sto provando “Nature Boy”, uno dei grandi successi di Nat King Cole. Lui è il non plus ultra jazz dei cantanti jazz di un certo tipo. Un maestro che non si può imitare ma dal quale si può imparare. Non vedo l'ora di cantare con l'Orchestra Jazz della Sardegna, tanti amici hanno suonato con loro e mi hanno parlato bene. E poi vado sul sicuro, gli arrangiamenti sono di Gabriele Comeglio, il mio direttore da più di 25 anni che ha curato anche l'ultimo mio lavoro “Swing with Sting” in uscita a metà giugno che presenteremo a Umbria Jazz”.

C'è qualche artista sardo che negli ultimi 20 anni l'ha colpita?

«A parte Paolo Fresu, col quale siamo amici e abbiamo anche fatto insieme un concorso per giovani a Porto Torres, mi fa venire la pelle d’oca risentire Andrea Parodi in “No potho reposare”. E poi trovo bellissima la voce di Elena Ledda, e ancora Gavino Murgia il sassofonista. Non mancano certo gli artisti in Sardegna».

Cosa la inorgoglisce di questi 32 anni di “Montecarlo Nights”?

«Ho tanti ricordi meravigliosi. Uno dei più belli quando ho fatto conoscere Pino Daniele e Pat Metheny e poi hanno fatto un tour insieme. Le interviste a Sting, Peter Gabriel, stare con Quincy Jones».

E Franco Battiato?

«Ho appena riproposto un' intervista. Una persona straordinaria e capace di sorprendere sempre per la sua curiosità e ricchezza umana. Basti dire che alla fine ci siamo messi a raccontare barzellette...».

La musica è diventata digitale, liquida: cosa pensa?

«Il termine liquida non mi piace. I ragazzi devono pensare alla musica non come a qualcosa di gratuito da ascoltare al cellulare, con scarsa qualità. Dietro la musica ci sono lavoro, ricerca, sonorità, sogni, che è giusto conoscere. La musica non è un file, ma un oggetto, che ti porti a casa, tiri fuori, devi ascoltare ad alta qualità e gustare con l'anima, e condividerla».

La tecnologia avanza rapida, la radio resiste: perché?

«La radio ha seguito l'evoluzione ma rimane intatta la magia di una scatola che accendi e ti fa sentire la musica, le storie, ti accompagna ovunque vai».

