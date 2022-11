Next Gen Atp Finals, esce Musetti 

Saranno Nakashima-Draper e Stricker-Lehecka le semifinali delle Intesa SanPaolo Next Gen Atp Finals 2022, mentre Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Francesco Passaro salutano il pubblico dell'Allianz Cloud di Milano con tre sconfitte nell'ultima giornata del Round Robin. Nel pomeriggio, sono stati eliminati Arnaldi e Passaro, entrambi inseriti nel Gruppo Verde.

Le gare

Per qualificarsi, il sanremese (numero 134 della classifica mondiale) avrebbe dovuto vincere, sperando poi nella vittoria del suo connazionale, ma i conti si sono conclusi al termine della sua sfida, persa lottando 4-3(5), 4-1, 4-3(4) contro il ceco Jiri Lehecka (74 Atp). A seguire è sceso in campo il perugino (119 Atp), che dopo aver ceduto 7-4 il primo set al tiebreak, non è riuscito a contrastare lo statunitense Brandon Nakashima (49 Atp), che si è imposto 4-2, 4-1. In serata la sfida più attesa, quella tra Musetti e il britannico Jack Draper, con un regolamento semplice: chi vince va in semifinale, chi perde è a casa. Il break del quarto gioco fa pendere la bilancia dalla parte di Draper, che vince il primo set 4-1 e riparte di slancio nel secondo, strappando subito il servizio all’italiano. Sul 3-0 nel secondo set, il britannico timbra due ace e chiude i conti. Nel terzo set c'è match e il 3-3 in questa particolare competizione vuol dire tiebreak. E Draper non vuole lasciare niente al caso, si impone 7-3 e si qualifica come secondo del Gruppo Rosso, alle spalle dell'elvetico Dominic Stricker, che ha superato 4-2, 4-1, 4-2 il tennista di Taipei Chun-Hsin Tseng. Oggi, Stricker e Lehecka si affronteranno alle 19, mentre Nakashima e Draper non scenderanno in campo prima delle 21.

Italia eliminata a Glasgow

Finisce con uno zero nella casella delle vittorie l'avventura dell'Italia nelle Billie Jean King Cupby Gainbridge Finals 2022. Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Svizzera nella prima giornata, sul veloce indoor dell'Emirates Arena di Glasgow è arrivato lo stesso risultato anche contro il Canada, che ha decretato l'ultimo posto nel Girone A per le ragazze di capitan Tathiana Garbin. L'eliminazione si è materializzata con la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto (numero 65 della classifica mondiale) contro Bianca Andreescu (45 Wta, ma numero 4 tre anni fa) 7-6(3), 6-3. La sconfitta di giornata si è materializzata tre quarti d'ora dopo, con Martina Trevisan (28 Wta) che non ha conquistato neanche un game contro Leylah Fernandez (40). Infine, il doppio composto da Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini hanno perso 6-1, 6-1 contro Fernandez e Gabriela Dabrowski.



