New entry nella città dei cori 

Non può esistere un direttore senza coro e non può esserci Alessandro Catte senza la coralità di ispirazione popolare: “I cantori di via Majore” nascono il 25 agosto 2020, data della loro prima prova, pochi giorni dopo l’addio ufficiale al coro Ortobene da parte della sua guida. Il nuovo capitolo del maestro Catte non è altro che una delle tante ripartenze tipiche della vita di un musicista, sempre soggetta a continue trasformazioni.

La scelta

«Non c’è una motivazione particolare (o che valga la pena essere raccontata) - precisa Alessandro Catte - per giustificare il mio aver deciso, dopo trent’anni, di chiudere un percorso e iniziarne un altro; il nuovo progetto è più specifico, più dettagliato, ma sempre finalizzato a voler raccontare la nostra terra, Nuoro e la Sardegna».

Nella coralità di ispirazione popolare c’è una tradizione tipicamente nuorese, presa a modello anche da altre realtà: i brani eseguiti dal coro sono scritti direttamente dal direttore. Da qui nasce l’idea di poter spaziare a 360 gradi nella musica. «Il coro appoggia la mia attività artistica ed esegue prevalentemente brani creati da me», precisa Catte il cui obiettivo finale è però quello di far cantare la terra, dando alla coralità di ispirazione popolare il ruolo che merita nell’Atene sarda della Deledda e dei Satta.

Città del canto

Nelle parole del maestro è facile percepire il grande entusiasmo per l’humus culturale che ha alimentato la Nuoro di inizio Novecento e che ancora persiste: Nuoro, del resto, è la città del canto e del voler raccontare, sia a parole che in musica. «Chi canta in questa modalità vuole rappresentare il territorio - precisa - perché il coro è diventato oggi identità di un paese, come poteva essere anni fa la squadra di calci»”. Ai piedi dell’Ortobene non c’è una tradizione strumentale, ma si può essere fieri di quella corale in grado di dare voce al fascino dei pastori che, di sera, si incontravano con gli avvocati e cantavano insieme. Ed è proprio il desiderio di aprirsi anche ad altri orizzonti musicali, senza però perdere di vista la voglia di raccontare il patrimonio culturale della città, che porta Alessandro Catte a non escludere che si possa comporre in futuro anche in italiano.

“I cantori di via Majore” (che già dal nome richiama la Nuoro del Caffè Tettamanzi di Salvatore Satta) è una formazione giovane, sia come vita che come età dei componenti, alcuni dei quali hanno indossato per la prima volta un costume sardo solo pochi mesi fa. Non è l’unica creazione di Catte: al suo fianco, in una attività complementare di narrazione della tradizione, Ilune, un coro di voci pari femminili che racconta la realtà di Dorgali. Si tratta di due progetti musicalmente differenti, ma con un’anima comune.

Nel futuro prossimo delle realtà corali c’è anche un altro importante obiettivo: ritrovare l’energia artistica frenata dal Covid e darle nuova linfa. Questo non spaventa Alessandro Catte, abituato ai nuovi inizi e sempre pronto a rimettersi in gioco, come già dimostrato.

