Netturbini volontari a quasi novant’anni: «Qui troppi rifiuti» 

Per loro è un vero e proprio rituale. Arrivano presto, preparano gli attrezzi e si dedicano alla pulizia di quello che definiscono «un gioiellino della città, tenuto in scarsissima considerazione dai cagliaritani. Arriviamo ogni giorno alle 6, ma troviamo tanti cumuli di rifiuti che non ci consentono di girarci dall’altra parte e far finta che non ci siano», spiega ancora l’ex insegnante, che aggiunge: «Troviamo di tutto. Lungo la scogliera è un vero disastro. Ci si stringe il cuore a vedere una bellissima opera pubblica ridotta come un immondezzaio».

«Lo facciamo per amore nei confronti della nostra città e della nostra terra, non c’è alcun secondo fine – tiene subito a precisare Luciano Latte, insegnante in pensione –, per tanti anni, quando ero più giovane, sono stato iscritto a Legambiente e mi è rimasto il desiderio di difendere e proteggere ciò che ci circonda. Mi dispiace davvero tanto vedere le condizioni in cui oggi spesso i cittadini e i turisti lasciano la città». E così salvaguardare il verde pubblico e le opere realizzate in città è diventata la loro missione. «Ci siamo conosciuti diversi anni fa proprio qui, mentre facevamo la passeggiata mattutina, e siamo diventati grandi amici - continua Luciano –, saranno passati cinque o sei anni e vedere che questo posto così grazioso era circondato dai rifiuti ha fatto scaturire in noi la voglia di ripulirlo».

Il sole non è ancora sorto del tutto. Qualcuno fa jogging, qualcun altro cammina. Su Siccu, la passeggiata cagliaritana tra la pineta e il mare, nelle prime ore del mattino è poco affollata, l’unica musica che si sente è quella del mare. Sono da poco passate le sei e all’orizzonte si vedono arrivare due uomini sulla novantina. Tengono in mano due lunghi bastoni che sembrano canne da pesca. Sono Luciano Latte e Silvio Tola, entrambi di 88 anni: quelli che i frequentatori della passeggiata chiamano «i custodi di Su Siccu». Non importa se sia inverno o estate, se ci sia caldo o freddo, i due amici ogni giorno compiono il loro rito: ripulire la passeggiata da tutti i rifiuti che arrivano da terra o dal mare.

«Teniamo a questa zona»

Un copione collaudato

Immondezza ovunque

Luciano Latte si è procurato delle lunghe pinze, mentre Silvio Tola, ex maresciallo della Marina militare nato a Bortigali, utilizza un bastone per arrivare fino alla zona più impervia della scogliera. «Gli strumenti, li abbiamo procurati noi per non raccogliere i rifiuti con le mani nude, ci portiamo anche le buste da casa – racconta ancora Luciano –, in mezzo alla scogliera troviamo spesso le cassette di polistirolo dei pescatori. Sulla passerella in legno c’è di tutto: sigarette, bottiglie di vetro e di plastica, vuote e anche piene, assieme a tanto altro. Noi li raccogliamo e li mettiamo vicino ai cestini che ci sono in tutto il percorso, ma che a quanto pare restano inutilizzati».

Acqua alle piante

Non solo: i due amici, dopo aver pulito tutta l’area, si dedicano alla cura delle aiuole innaffiando i fiori. «Sì, ci siamo procurati anche un innaffiatoio. Purtroppo a Cagliari c’è questa usanza: abbellire tutte le passeggiate o gli spazi aperti con fiori e piante e poi trascurarli. Ma soprattutto, con il caldo di quest’ultimo periodo, come possono resistere senza acqua? Hanno messo piantine di rosmarino, erano in sofferenza e alcune siamo riusciti a recuperarle», conclude Luciano, evidenziando che «mi fa molta rabbia vedere che vogliono mettere in campo tante iniziative per rendere la città più verde, ma poi nessuno si prende davvero cura di questi spazi».

