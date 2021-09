Nessuno vuole la colonia dei gatti 

In quello spazio i gatti sono arrivati per caso, si sono ben ambientati, trovando anche chi quotidianamente si prende cura di loro. Da quando, però, sono iniziati i lavori nel canale Is Cungiaus che costeggia via Salvo D’Acquisto, la colonia felina che stava all’angolo con via Mandas è stata sfrattata e ora non trova pace.

La colonia senza pace

Livia Spettu, che da anni si occupa dei mici è costretta a spostare le casette che periodicamente vengono distrutte e buttate via: «Lasciateci dove siamo o dateci un posto sicuro, non chiedo niente a nessuno, ma almeno lasciate vivere in pace i gatti», è il suo appello. A tanti residenti, quei gatti in realtà non sono mai piaciuti.

«Non si vogliono prendere la responsabilità dei gatti randagi di cui il territorio pullula, mancano proprio la sensibilità e l’attenzione – spiega Spettu -. Io sto lavorando da sola e sto cercando di avvicinare i gatti in punti abitabili, dove possono stare tranquilli e sereni: ormai la colonia del canale non esiste più, stavano sotto il ponte, molti sono morti durante la pulizia del canale, ma ora con i lavori è sorto un problema: a ridosso della strada ci sono le case e le auto sfrecciano veloci, è pericoloso: non so come finirà».

La custode dei mici