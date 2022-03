«Nessuna truffa ai danni della Asl» 

Nessuna tentata truffa ai danni della Asl di Carbonia e Iglesias, nessun medico o infermiere o operatore sanitario, che nel 2015 era impegnato nel prezioso lavoro di assistenza domiciliare integrata (Adi) dei pazienti affetti da gravi patologie, ha mai violato la legge a suo vantaggio o messo in qualche modo a rischio l’assistenza e la serenità degli assistiti. Per i reati ipotizzati dalla Asl che, nel 2015, fece scattare un’indagine (condotta dal pm Enrico Lussu) è stata disposta l’archiviazione e per Leonardo Tola, Mariano Cabras, Giovanni Bruno Muzzetto, Valeria Piredda, Massimiliano Boi, Vinicio Congiu, Pierpaolo Demontis, Marinella Fais, Cinzia Floris, Cosimo Giametta, Stefania Leoni, Paola Liscia, Stefania Lobina, Luciano Madeddu, Maria Rosaria Manca, Stefania Massa, Maurizio Melis, Fiorella Meloni, Giampaolo Mereu, Marisa Pittau, Cristiano Rampini e Anna Rita Saiu è stata la fine di un incubo lungo quasi sette anni.

Il silenzio

Un incubo vissuto nel silenzio dai diretti interessati, un silenzio imposto dall’assoluto riserbo con il quale ogni giorno lavorano (quasi tutti ancora oggi) con pazienti fragilissimi che proprio nel periodo in cui scattò l’inchiesta, furono protagonisti di una durissima battaglia. All’epoca alla guida della Asl sulcitana c’era il commissario Antonio Onnis e il casus belli era stato un cambio di organizzazione del servizio di assistenza domiciliare. Non più operatori dedicati, addetti all’adi in caso di ogni necessità, ma assistenza stabilita in giorni e orari precisi con ricorso agli ospedali in caso di emergenza. Assistiti e famiglie rifiutarono con durezza il cambiamento, vi furono sit-in e azioni eclatanti, come lo sciopero della fame dei pazienti fino al rifiuto di farsi assistere con il nuovo sistema. La battaglia si chiuse con la vittoria dei pazienti e si tornò (in parte) al vecchio metodo di assistenza.

L’indagine

Proprio in quei mesi scattò l’inchiesta che inizialmente coinvolse una cinquantina di operatori, che poi diventarono poco più di venti, accusati di tentata truffa, poi derubricata in falso ideologico, per la gestione del proprio lavoro condotta, secondo chi li accusava, in modo da trarre maggior profitto in maniera illecita. In tutti questi anni di indagini fatte di analisi di migliaia di carte, in alcuni casi pedinamenti e intercettazioni, gli indagati hanno atteso con fiducia. Diverse accuse, sono cadute in prescrizione, per tutte le altre è arrivata, grazie anche alle memorie difensive, la richiesta di archiviazione da parte del pm, richiesta che il giudice ha accolto.