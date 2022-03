«Nessuna sanzione per la russa Rusal, stipendi al sicuro» 

L' amministratore delegato dell'Eurallumina ha voluto sottolineare il carattere internazionale della multinazionale russa. «Rusal è gestita da un Consiglio di amministrazione indipendente - si legge nella lettera - composto da cittadini di vari paesi, tra cui Regno Unito e Stati Uniti. Il presidente del Cda è un cittadino olandese. Rusal opera in tutto il mondo e le sue imprese situate al di fuori della Russia producono oltre il 60 per cento delle materie prime dell'azienda: bauxite e alluminio. Attualmente si sta valutando che impatto possano avere tutte le sanzioni annunciate alla Russia sulla capacità di adempiere ai contratti di vendita, l’azienda sta adottando ogni azione per sostenere i livelli di produzione». Tutti i siti produttivi della Rusal sparsi per il mondo sono aperti, ad eccezione della raffineria in Ucraina, chiusa allo scoppio della guerra.

Dopo giorni di preoccupazione crescente tra gli operai Eurallumina di Portovesme (stabilimento della russa Rusal) per gli sviluppi imprevedibili del conflitto in Ucraina e delle sanzioni imposte alla Russia, l'amministratore delegato Luca Vincenzi ha inviato una lettera ai 220 dipendenti. Nessuna sanzione, dice l'ad, e nessun ritardo negli stipendi: un messaggio tranquillizzante per i lavoratori, preoccupati per il futuro del progetto di rilancio da 300 milioni e, nell'immediato, per la regolarità degli stipendi alla luce delle sanzioni.

«Rusal e le sue controllate non sono state sanzionate, tutti gli obblighi nei confronti dei dipendenti saranno adempiuti».

La preoccupazione

La fabbrica

A Portovesme i russi sono arrivati nel 2008, un anno dopo l’Eurallumina si è fermata travolta dalla crisi mondiale dei metalli. La Rusal non ha abbandonato la fabbrica, presentando un progetto di rilancio, modificato diverse volte sul fronte dell'approvvigionamento energetico: vapordotto prima, gas adesso. Il tassello mancante è il Paur, il provvedimento autorizzativo unico regionale, la conferenza dei servizi è fissata per il 24 marzo. Guerra e sanzioni a parte, anche i tempi delle autorizzazioni non fanno dormire sonni tranquilli ai dipendenti, in attesa da 13 anni di rimettere in marcia la fabbrica.

La tensione

I sindacati chiamano in causa la Regione e si dicono pronti a tutte le azioni necessarie per sostenere la ripresa produttiva dello stabilimento. «Il presidente della Regione deve dare chiare spiegazioni sulla volontà dell'esecutivo per il futuro dell'Eurallumina - si legge in un comunicato dei segretari di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil del Sulcis, Emanuele Madeddu, Vincenzo Lai e Pierluigi Loi - la dichiarazione con cui il Presidente Solinas annuncia la volontà di chiedere al presidente del Consiglio di non emanare alcun decreto sulla questione energetica, ossia il Dpcm Sardegna, lascia senza parole. Senza questo provvedimento l'intero progetto Eurallumina, per cui gli azionisti hanno confermato anche recentemente l'investimento di 300 milioni di euro, rischia di saltare». Senza il Dpcm, è la preoccupazione dei sindacati, verrebbe meno il progetto della gasiera a Portovesme, quindi sarebbe a rischio la ripartenza dell'Eurallumina. L'altra questione sensibile sono i tempi del Paur. «È un procedimento istituito per sveltire le procedure - dicono Filctem, Femca e Uiltec - ma usato come fosse una vecchia legge, con tempi biblici e rinvii che si sommano a rinvii. Chi ha un ruolo istituzionale e decisorio deve assumersi tutte le responsabilità del caso».

