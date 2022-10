«Nessuna omissione da parte degli agenti» 

«Il fatto non sussiste». Sono stati assolti con la formula più ampia possibile dal collegio della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari i due agenti della Polizia Locale di Assemini accusati di omissione di atti d'ufficio per non aver impedito – secondo l'ipotesi iniziale della Procura – l'aggressione della psichiatra Ilaria Vannucci, presa di mira da un paziente il 20 ottobre 2017 nel centro di salute mentale di via Raffaello. Al termine del dibattimento è stato lo stesso pubblico ministero Nicola Giua Marassi a chiedere di far cadere le accuse nei confronti dei vigili Vittorio Mazza e Gianfranco Fadda, difesi dagli avvocati Francesco Marongiu e Claudia Atzori.

La vicenda

Il paziente 38enne che era andato in escandescenze, riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere, era stato condannato in abbreviato a 6 mesi di reclusione. Si era presentato nell'ambulatorio inveendo e scagliando il monitor di un computer contro le due dottoresse (Francesca Pili e Ilaria Vannucci) che si rifiutavano di consegnargli farmaci e soldi. I due agenti della Municipale, invece, erano stati rinviati a giudizio al termine dell’inchiesta della pm Maria Virginia Boi. Secondo la ricostruzione della Procura si sarebbero trovati in ambulatorio perché chiamati a fare un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di altri pazienti, ma – sempre stando alla contestazione iniziale della pm – non sarebbero intervenuti per impedire i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e minacce avessero conseguenze più gravi.

Il processo

Il Comune di Assemini, datore di lavoro degli agenti, è stato chiamato in causa in qualità di responsabile civile e partecipare il prossimo anno al dibattimento assistito dall'avvocato Alberto Filippini, mentre la psichiatra Vannucci era costituiti parte civile con la legale Anna Maria Busia. Il paziente, che pretendeva gli venissero dati dei medicinali, aveva scagliato un computer addosso alle specialiste: Vannucci, nel tentativo di deviare il colpo, si era fratturata un braccio. Al termine del dibattimento, però, è stata proprio la pubblica accusa a sollecitare l’assoluzione dei vigili Mazza e Fadda, ritenendo che i medici non abbiano informato il Comando della Polizia Locale del rischio legato al paziente (che nel giro di un mese, più volte, era andato a richiedere medicinali), ma che comunque nell’emergenza abbiano fatto il loro dovere, intervenendo e mobilizzandolo. Dopo un’ora di camera di consiglio, il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda (a lagere Andrea Mereu e Francesco Alterio) ha fatto cadere tutte le accuse con l’assoluzione più ampia.