«Nessuna magia, trovare l’acqua è questione di sangue» 

Lui si chiama Antonio Messinas ed è un rabdomante molto richiesto, a Villacidro e dintorni: lo hanno chiamato per trovare l’acqua anche in note località di villeggiatura, come Villasimius e Pula. A prescindere dal fatto che si possa credere o meno che un uomo possieda questo dono, Antonio Messinas, classe 1939, villacidrese doc, non cerca di convincere nessuno, preferisce mostrare cosa gli succede quando si avvicina a un flusso d’acqua.

Il test

Così nell’ampio cortile della sua abitazione in via Cagliari, a Villacidro, dopo avere premesso che lì sotto passa acqua in quantità, mostra cosa avviene quando lui prova a “captarla”. Dapprima con la classica “bacchetta” del radbomante: un ramoscello con l’estremità biforcuta, a forma di ipsilon. Quando si avvicina alla sorgente il bastoncino di olivastro si impenna vistosamente e la forza che Messinas esercita per controllarlo è considerevole. Poi dà una dimostrazione anche con diversi “pendoli”: blocchetti di metallo, di pesi e forme differenti, tenuti sospesi da un filo. Dapprima gli imprime una piccola rotazione, e tenendo la mano ferma, non appena entra nel raggio di scorrimento dell’acqua, il pendolo prende a roteare vorticosamente, per poi rallentare quando si allontana dalla “influenza” dell’acqua.

Non vuole convincere nessuno: lui ride per quegli effetti chissà quante volte provati nei suoi 82 anni di vita. Consente ogni controllo e accetta ogni verifica per fugare il dubbio che non siano movimenti volontari quelli che innalzano la bacchetta o che fanno accelerare la rotazione del pendolo. Si definisce un “cercatore”, Messinas: «Da piccolo avevo uno zio che aveva questa sensibilità e voleva che provassi anche io. Sosteneva che fosse “una cosa che si ha nel sangue” e ricordo l’effetto della prima volta che provai a maneggiare la bacchetta. Quando la sentii muoversi di moto proprio gli urlai incredulo “succede anche a me, anche a me!”».

Messinas è stato allevatore di bestiame e ha anche lavorato come operaio nel cantiere forestale di Monti Mannu, a Villacidro: «Cercare l’acqua è una passione, non mi faccio pagare. Anche perché se mi capita di avere a che fare con qualcuno che è più povero di me, cosa posso chiedere?», dice scherzando. Qualcuno grazie a lui ha risolto problemi annosi di approvvigionamento idrico e lo ha ricompensato, volontariamente, con regali o prodotti della terra.

Tamtam

«Non ho mai avuto bisogno di farmi pubblicità, la voce si è sparsa da sé, dicono: “In paese c'è Antonio Messinas che fa questo servizio” e così a volte mi chiamano per individuare dove scavare pozzi, finora non è mi è mai capitato di non trovare l’acqua dove avevo indicato che ci fosse. Quasi sempre riesco anche a definire la profondità e se nella vena ce n'è molta o poca», dice con un filo d’orgoglio il rabdomante.

«Molta gente non ci crede – aggiunge Messinas – e una volta mi hanno messo alla prova, facendomi avvicinare a una vecchia sonda, per chiedermi quanta acqua disponibile ci fosse ancora. “Qui acqua non ce n'è, zero!”. E in effetti il pozzo era fuori uso da tempo, non più funzionante per esaurimento della falda».

Spesso in seguito alle sue rivelazioni, successivi interventi di geologi hanno confermato l’esattezza delle sue indicazioni. Questo anche se dal fronte scientifico c’è notevole scetticismo nei confronti della rabdomanzia, soprattutto di coloro che sfruttano le dichiarate capacità per trarne lucro.

RIPRODUZIONE RISERVATA