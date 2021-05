«Nessuna garanzia per 6mila dipendenti  da parte di Tirrenia» 

Emergono nuovi particolari sulla trattativa, che non è giunta a un accordo, per scongiurare il fallimento di Tirrenia-Cin. Lunedì notte la società ha presentato al tribunale di Milano una richiesta di concordato "in continuità" per salvare i servizi e i 6mila dipendenti. Gli avvocati di Onorato insomma non hanno rispettato l’impegno assunto nell’udienza del 6 maggio quando si erano detti sicuri di presentarsi lunedì in tribunale con l’accordo con il Ministero o con l’autodichiarazione di insolvenza. Ora questa richiesta di concordato in “continuità” verrà valutata dai giudici fallimentari. Intanto i sindacati sono sul piede di guerra: non esistono garanzie per i seimila dipendenti.

La nota

Ricordando che «i debiti finanziari ammontano a 640 milioni di euro» il gruppo Moby-Cin, in una nota, sottolinea che «grazie all'intervento del fondo italiano Europa Investimenti pagheremo 77 milioni in favore di banche e bondholders, ovvero l'intero debito di Cin nei confronti degli stessi, che saranno quindi obbligati al rilascio del consenso alla cancellazione delle ipoteche esistenti in loro favore sulle navi, con la conseguente permanenza sulle stesse della sola iscrizione di ipoteca di primo grado in favore di Tirrenia in AS».

«Ricordiamo che l'accordo raggiunto da Cin con Tirrenia in AS prevedeva non solo il pagamento dell'80% del credito vantato da quest'ultima con rilascio di garanzie esclusive su navi di primo grado e quindi come attestato il miglior soddisfacimento per i creditori e che l'accordo stesso si è interrotto a causa di ulteriori sei condizioni poste dal Ministero solo nella notte antecedente alla scadenza dell'udienza del 6 maggio delle quali quattro sono state subito accettate, mentre altre due sono state ritenute da soggetti terzi illegittime e con profili di illegittimità ed illegalità». Tuttora il piano per il rilancio resta top secret, compresa l'annunciata vendita di alcuni asset.

I sindacati

«Ora bisogna accelerare sul piano industriale che va misurato e soppesato affinché si possano traguardare obiettivi concreti e di prospettiva - afferma il segretario nazionale della Filt Cgil Natale Colombo - In questa direzione al centro del nostro confronto che intendiamo avviare con Cin il prima possibile, devono essere chiare le azioni a tutela di tutti i livelli occupazionali così come il rilancio della mission aziendale in un mercato sempre più libero. E’ anche necessario incontrare il Ministero dei Trasporti per un focus puntuale sui servizi in continuità territoriale». «Parrebbe che l'armatore abbia presentato al giudice di Milano un nuovo progetto organizzativo che porterebbe ad un rientro del debito anche se di percentuali abbastanza ridotte per i creditori: il problema sta in capo ai seimila lavoratori che permangono in uno stato di incertezza e anche per i collegamenti marittima da e per la Sardegna», sottolinea Ignazio Lai, segretario generale Fit Cisl Sardegna.

«Non abbiamo chiarezza di cosa l'azienda stia facendo ufficialmente nè di quanto si voglia fare nel complesso perché manca un tavolo istituzionale - dice il segretario generaledella Uiltrasporti della Sardegna William Zonca - a noi questo genera una forte preoccupazione per la tutela dell'occupazione: ricordiamo che i dipendenti che svolgono i servizi di Tirrenia e Moby non hanno prospettive certe e non hanno garanzie».

