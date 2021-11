Nessuna candidatura Le primarie del Pd restano in alto mare  

A parole il Pd vuole lasciarsi alle spalle la sua storia di partito delle correnti, ricostruirsi sotto il segno della pacificazione. Alla prova dei fatti si fa molta fatica a convergere su un nome condiviso per il congresso regionale del 12 dicembre. Il tempo non aiuta: oggi scadeva il termine per la presentazione dei candidati a segretario, e ieri la commissione regionale per il Congresso non ha potuto far altro che farlo slittare di tre giorni, a martedì 16.

Nessun rinvio, invece, per il momento, per le primarie in programma il 12 dicembre e già slittate una volta: è possibile però che anche questa data non sia rispettata e il successore di Emanuele Cani sia proclamato dopo Natale, se non all’inizio del 2022. D’altra parte, il voto democratico era già stato rinviato dal 5 a 12 dicembre. La commissione ha invece già stabilito il differimento dal 19 al 25 novembre del termine per il deposito delle liste di candidati per l’assemblea regionale.

Soriani in prima linea

L’obiettivo di arrivare a un nome che accontenti tutti, comunque, resiste. Dalle varie trattative di questi giorni emerge un orientamento prevalente: è bene che quel nome lo facciano i soriani-zingarettiani. Sarebbe l’unica strada per chiudere la partita del congresso regionale senza traumi; d’altro canto, spiega un esponente popolare-riformista, «difficilmente i soriani accetterebbero una nostra indicazione».

Il problema è che la minoranza del Pd non si mette d’accordo al suo interno. I nomi che ricorrono con maggiore insistenza sono tre: l’ex capogruppo in Consiglio regionale Pietro Cocco, l’ex consigliere comunale a Cagliari Davide Carta, e Camilla Soru, che invece siede attualmente nell’assemblea civica del capoluogo.