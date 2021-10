«Nessun traffico, ho la licenza»  

E ora emergono nuovi particolari sull’inchiesta dei Carabinieri di Olbia. I militari avrebbero acquisito nuovi elementi sulle attività della banda in Gallura. Gli investigatori sono partiti dal ritrovamento di una coltivazione di circa 6mila piante (luglio 2019) in un appezzamento di terreno in prossimità della spiaggia di Baia de Bahas, nel litorale di Golfo Aranci. All’epoca dei ritrovamento delle piante non è stata data notizia di arresti o denunce collegati al sequestro della piantagione. Ma ora emerge che i Carabinieri, già nel 2019 controllavano il sito e avevano identificato delle persone.

Ieri sono iniziati gli interrogatori davanti al gip di Cagliari per le persone sottoposte alla misura del carcere. Antonio Mangia, 53 anni, di Orune, considerato uno dei capi del gruppo, si è avvalso della facoltà di non rispondere, stessa linea scelta da Antonio Tolu. I due sono difesi dagli avvocati Giancarmelo Serra e Ivano Iai. Ha invece risposto alle domande del gip, il bittese Martino Contu, difeso dal penalista Giuseppe Talanas. L’uomo ha respinto le accuse e ha detto di essersi occupato di cannabis, in quanto titolare di una regolare licenza commerciale per la marijuana legale. L’olianese Antonio Maria Boi, difeso dall'avvocato Angelo Magliocchetti, ha detto di non avere niente a che fare con la banda e ha spiegato: «Dal settembre del 2019 sono sottoposto a misura cautelare, sono del tutto estraneo a questi fatti». Ora bisognerà attendere la decisione del gip di Cagliari sulle istanze delle difese (i legali hanno chiesto revoca o attenuazione delle misure cautelari) e nel frattempo le indagini proseguono.

Davanti al gip non rispondono o respingono le accuse dicendo: «Non siamo una banda di trafficanti di marijuana». Ma per gli otto arrestati (più altri 16 indagati) dell’operazione Green Economy, ci sono altri guai in vista. In queste ore i Carabinieri del Nucleo investigativo di Olbia avrebbero acquisito nuovi elementi sulle presunte attività della banda che si sarebbe occupata della coltivazione di circa 30mila piante di Cannabis indica, insieme alla produzione, distribuzione e spaccio di centinaia di chili di marijuana. Stando a indiscrezioni, i militari continuano a lavorare su un gruppo di persone (alcuni presunti trafficanti sono già indagati) che avrebbero operata a Olbia, Golfo Aranci, Padru e Alà dei Sardi. Sul punto c'è il massimo riserbo da parte della pm della Dda di Cagliari, Rossana Allieri e del colonnello Davide Crapa, comandante del Reparto territoriale dei Carabinieri di Olbia.

«Sconto già la pena»

Baia de Bahas

I manutentori

Il personale dell’Arma ha segnalato alla Dda alcune persone che avrebbero custodito e curato almeno tre piantagioni in Gallura (oltre a quella di Baia de Bahas). Si tratterebbe di manutentori di Padru e Alà dei Sardi che lavoravano in villaggi del litorale olbiese. I loro nomi, per ora, non sono tra i destinatari delle misure cautelari, ma le indagini proseguono.

