Nessun accordo col Comune 

Per quattro anni e mezzo, con risorse limitate, di uomini e mezzi, ha mandato avanti al polizia municipale di Nuoro. Facendo il comandante e il dirigente, ma senza aver la giusta retribuzione per quel ruolo, perché inizialmente per il Comune il tenente colonnello Tonino Frogheri avrebbe sempre avuto il supporto di un altro dirigente. Riconoscimento che non è arrivato nemmeno ieri: l’amministrazione di Nuoro non ha trovato l’accordo transattivo proposto dal giudice del lavoro con l’ex comandante della polizia municipale, Giovanni Antonio Frogheri, noto a tutti come Tonino. La proposta transattiva arrivata all’inizio dell’estate dal giudice non ha messo d’accordo le parti. Ieri è arrivata la nomina del Tribunale della consulente del lavoro, Antonella Dessolis. Sarà lei a stabilire gli arretrati dovuti all’ex comandante.

L’udienza

Frogheri (difeso dall’avvocato Giorgio Murino) chiedeva almeno 90 mila euro per la mancata corresponsione delle indennità di carica per la posizione di vertice occupata per circa quattro anni e mezzo, da quando ha ricoperto il ruolo di comandante del corpo della polizia municipale, sino alla sua pensione arrivata un paio di anni fa. Cifra ritenuta eccessiva dal Comune, che non ha riconosciuto l’ultimo anno e mezzo di servizio arrivando ad offrire 68 mila euro, ben lontani dai 90 mila richiesti. Frogheri, infatti, aveva radicato la sua causa di lavoro quando era ancora in servizio chiedendo tre anni di arretrati. Nel frattempo, però, sino alla sua pensione ha continuato a svolgere il ruolo di comandante e dirigente, per un altro anno e mezzo, che non entra in causa e non è riconosciuto dal Comune difeso dall’avvocatessa Pina Mastroni.

La causa

Sarà quindi la consulente del lavoro, incaricata ieri dal giudice, a dire quanto il Comune dovrà pagare. La differenza di retribuzione dovrà essere calcolata a partire dall’ottobre del 2016 quando Frogheri, con un decreto firmato dal sindaco Andrea Soddu, aveva preso il posto vacante di vice comandante. Frogheri ha chiamato in causa il Comune nel 2019. Visto che il comandante in carica della polizia municipale da tempo era in comando in un altro ufficio pubblico, come vice in carica dall’ottobre del 2016 Frogheri ha ricoperto il ruolo di facente funzioni. Secondo la richieste iniziali, sarebbe dovuto essere retribuito in base al contratto collettivo, anche con l’indennità di carica che invece non gli sarebbe mai stata riconosciuta in busta paga. Inizialmente le richieste erano di circa 150 mila euro.