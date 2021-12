Nessun abuso sessuale: assolto 

Il padre era fuori dall’aula. Seduto in un angolo del corridoio, certo della sua innocenza, ma in attesa del verdetto del Tribunale collegiale di Nuoro. In silenzio. Come ha fatto in tutti questi anni di accuse dalle quali il figlio, oggi 22 enne, mamoiadino, ex studente di una scuola della città, si è dovuto difendere: abusi sessuali ai danni di due minorenni di Nuoro. Alla lettura del verdetto di assoluzione («perché il fatto non sussiste») il ragazzo è scoppiato a piangere, poi ha abbracciato i suoi difensori. Un attimo dopo si è voltato a cercare il padre, che abbraccerà dopo. Sono da poco trascorse le 14.30, quando la presidente del collegio, Luisa Rosetti (a latere Alessandra Ponti e Giovanni Angelicchio) scrive la parola fine su una vicenda che quattro anni fa aveva sconvolto la città.

Un’assoluzione piena per quel ragazzo arrestato in diretta in classe, mentre era a lezione nella sua scuola, portato via in manette davanti ai suoi compagni. Per il Tribunale di Nuoro però, non ci fu nessuna sevizia, nessuna violenza.

Le accuse

A fine settembre era stato il pm Giorgio Bocciarelli, dopo una requisitoria fiume, a chiedere la condanna a 7 anni per l’imputato, richieste confermate ieri nelle repliche. Per l’accusa il giovane mamoiadino di 22 anni (del quale non è stato mai pubblicato il nome per tutelare le ragazze che avevano sporto denuncia, che in tanti avevano visto spesso con lui) parlavano di gravi abusi anche sessuali ai danni di due minorenni di Nuoro. Ragazzine che, stando sempre alla ricostruzione fatta dal pm, venivano portate in un hotel inutilizzato alla periferia della città dove venivano prima insultate, poi violentate e picchiate, colpite con calci e pugni e persino ferite con la grattugia da cucina e una sostanza corrosiva. Ricostruzione sposata anche dalla parte civile, con l’avvocato Paolo Tuffu.

La soddisfazione