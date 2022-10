Nervi tesi, salta il vertice politico 

Tutto posticipato a venerdì. Il centrodestra oristanese è nuovamente in subbuglio: il vertice di ieri sera è saltato, ufficialmente per l’assenza dell’Udc, ma non è un mistero che all’interno della coalizione che governa la città l’aria in queste ore sia parecchio tesa. Sul tavolo, aperto esclusivamente ai segretari dei partiti, la posizione dell’assessore Ivano Cuccu, fortemente in bilico dopo che il suo partito, nell’ultima seduta del Consiglio, ha deciso di non partecipare alla votazione sul bilancio consolidato, rischiando di mandare sotto la maggioranza. Una decisione, quella di Sardegna 20Venti, che ha mandato su tutte le furie il primo cittadino, pronto a revocare l’incarico al delegato all’Urbanistica. Dopo un fine settimana di interlocuzioni e mediazioni, ieri gli alleati avrebbero dovuto tirare le somme e decidere se al tavolo dell’esecutivo c’è ancora spazio per il partito rappresentato a Palazzo degli Scolopi da Giuliano Uras e Roberto Pisanu, oppure no.

Il vertice

All’appuntamento, fissato alle 17 poi slittato alle 18, erano presenti il coordinatore provinciale dei Riformatori Andrea Santucciu, il referente del Psd’Az Marcello Serra, accompagnato dal commissario cittadino Giovanni Mascia, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e Forza Italia, Francesco Mura e Emanuele Cera, e l’assessora all’Industria Anita Pili. Proprio le dichiarazioni di quest’ultima all’indomani del pasticcio nell’Aula degli Evangelisti hanno alimentato i malumori di una parte della coalizione.

La polemica

La coordinatrice provinciale di Sardegna 20Venti, nel difendere il diritto di esprimere «diverse, legittime vedute da parte del gruppo consiliare», paventava una «crisi di governo, a cui è meglio non aprire il varco» in caso di revoca della delega al suo assessore. Toni che non sono piaciuti ai Riformatori, partito del sindaco, e a Forza Italia: entrambi non vogliono correre il rischio di finire sotto scacco di un partito o alimentare tra gli altri consiglieri la convinzione di poter agire liberamente su ogni decisione; sardisti, Fratelli d’Italia e Udc invece gettano acqua sul fuoco. È probabile che se il sindaco dovesse decidere di dare una seconda opportunità a Sardegna 20Venti, chiederà garanzie per evitare di trovarsi nuovamente in difficoltà in Aula. Sul bilancio consolidato il rischio di una clamorosa bocciatura è stato schivato in corner solo grazie alla presenza del centrista Sergio Locci che, malgrado la sua astensione ha portato a 13 il numero dei presenti.