Neonato ustionato, indagine interna 

Perché un piccolo di venti giorni ha riportato delle ustioni sulla sua delicatissima pelle e cosa è accaduto nel reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Monserrato? Lo stabilirà un’indagine interna voluta dall’Azienda ospedaliera universitaria, dopo il trasferimento del neonato all’ospedale Bambino Gesù di Roma, sabato sera su un aereo dell’Aeronautica militare. Le condizioni del bimbo non sono gravi: la decisione di accompagnarlo in un centro specializzato è stata presa per sottoporlo alle cure necessarie. Il piccolo si trovava al Policlinico perché risultato positivo al Covid e si è ustionato mentre era assistito dal personale del reparto: il fatto sarebbe accaduto durante il bagnetto. «Si andrà fino in fondo per capire cosa si accaduto e far piena luce sull’episodio», fanno sapere del Policlinico.

L’ipotesi

Su quanto successo dunque non si sa molto: oggi, sul tavolo dei vertici sanitari dell’Azienda ospedaliera universitaria, dovrebbe arrivare una relazione dettagliata da parte del primario del reparto in cui è accaduto il fatto e che ha sentito subito medici, infermieri e personale presente durante l’orario dell’incidente. Per ora i genitori del piccolo non avrebbero depositato nessuna querela anche perché i responsabili del Policlinico si sono subito attivati per fornire la massima assistenza e garantire che venisse fatta la massima chiarezza e valutate eventuali responsabilità. «L’importante ora», aggiungono dall’Azienda ospedaliera universitaria, «è che il bimbo stia comunque bene e che le sue condizioni non siano gravi».

Il trasferimento

Appena ci si è resi conto che la pelle del piccolo di appena venti giorni aveva riportato delle ustioni alle gambe e alla pancia, dal Policlinico ci si è attivati per il trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Immediata la segnalazione alla Prefettura per l’organizzazione del trasporto. Sull’aereo dell’Aeronautica è stata imbarcataambulanza con a bordo il neonato, protetto in una culla termica, un suo familiare e l’equipe medica. L’ambulanza a pressione negativa serviva a prevenire ilrischio da contagio, vista la positività del bimbo al Covid. Una volta arrivati a Ciampino, il neonato è stato accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti e per le cure. La gravità, in un primo momento, è stata dettata soprattutto dal fatto che si trattasse di un neonato. Per fortuna però le sue condizioni sarebbero stazionarie. «Ci siamo attivati subito», ribadiscono dal Policlinico, «per chiarire cosa sia successo».