Neonato resta chiuso in auto sotto il sole 

Momenti di paura, ieri pomeriggio, per un neonato rimasto chiuso in auto a San Giovanni Suergiu: per una disattenzione o forse un difetto della chiusura centralizzata, la macchina della madre si è chiusa con le chiavi dentro. Ed è scattato l’allarme per il figlioletto.

La reazione

Contrariamente ad altri terribili episodi che in questi anni la cronaca è stata costretta a raccontare, in questo caso invece la donna ha saputo mantenere la calma a gestire la situazione nonostante il gran caldo: quando ha capito che non poteva reperire in tempi ragionevoli le chiavi di riserva, ha dapprima chiesto aiuto ai carabinieri i quali hanno coinvolto nell’intervento i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia. Hanno raggiunto San Giovanni Suergiu in meno di una decina di minuti, un tempo che per ovvi motivi alla mamma è sembrato un’eternità. Gli operatori del 115 hanno valutato la situazione e non è rimasto loro che rompere uno dei vetri della vettura consentendo così alla donna di riabbracciare il suo bambino. Nessuna conseguenza per il neonato il quale in realtà non si sarebbe accorto di nulla: dormiva beatamente quando la madre lo ha sistemato sul sedile (all’interno della culletta), e dormiva ancora quando è stato estratto dalla vettura.

Il lieto fine

L’incidente, sia chiaro, non è imputabile alla negligenza di alcuno. Ha avuto il lieto fine ma sarebbe stato causato da un mix dovuto a una leggera distrazione comune a tutti e a una caratteristica delle auto moderne in tema di chiusura centralizzata che scatterebbe in tempi diversi a seconda della tipologia delle macchine. Le chiavi sarebbero, infatti, inavvertitamente scivolate dalle mani della donna nel passeggino mentre lo riponeva nella vettura. È poi scattata la serratura automatica pochi secondi, o minuti, successivi alla chiusura della portiera. La donna in quei frangenti non si sarebbe mai allontanata dalla macchina che teneva sempre bene in vista. Poi però quando ha compiuto il gesto di afferrare la maniglia per aprire la portiera e mettersi alla guida, ha realizzato quanto era appena accaduto. Ha provato con tutte le altre portiere della vettura, compreso il bagagliaio ma non c’era nulla da fare: la macchina era inaccessibile. E la paura ha cominciato a montare. Mantenendo la calma, non le è rimasto allora che chiedere urgentemente aiuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA