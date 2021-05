«Nell’Isola risparmio cresciuto dell’11,7% Ora si deve investire» 

La pandemia ha modificato il mondo del credito. Le famiglie italiane continuano a risparmiare e investono poco in attesa di tempi migliori. La fotografia dell’Associazione bancaria italiana, presieduta da Antonio Patuelli, su depositi e sofferenze mette in evidenza una situazione differente tra una regione e l’altra. In Sardegna i depositi bancari (nell’arco del 2020) sono cresciuti dell’11,7% contro il 10,2% di media nazionale, mentre quelli delle famiglie sono aumentati dell’8% (6,4% in Italia). Allo stesso tempo, il rapporto tra le sofferenze (i crediti difficilmente esigibili) e gli impieghi è pari al 5,4% contro una media italiana del 3% (12,1% quelle delle imprese, 5,1% in Italia).

Presidente Patuelli, come spiega la crescita dei depositi?

«Abbiamo sofferenze che in Sardegna non sono elevatissime e i numeri dei prestiti e dei depositi che sono cospicui. Peraltro il totale indica che i depositi delle imprese sono superiori a quelli delle famiglie. È una situazione a macchia di leopardo, con imprese che abbisognano di prestiti, ma altre che vanno talmente bene che accantonano gli utili in questa fase di incertezza e investimenti più selettivi».

Lei vede una possibile ripresa?

«La variabile Covid incide sul turismo che ha un peso consistente sull’economia sarda. Penso che questo stia rallentando gli investimenti in attesa di tempi migliori. Il valore dei depositi vede valori più elevati, rispetto alla Sardegna, soltanto in regioni come Friuli, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Puglia. E le sofferenze complessive non sono tra le più alte. Calabria, Umbria e Marche fanno peggio».

In questa situazione servono stimoli, lei da tempo parla di ridurre il peso del fisco sul risparmio.

«Il risparmio è molto gravosamente penalizzato. Per diventare risparmio è già stato tassato dall’Ires e dall’Irpef e la liquidità in conto corrente rende appena lo 0,03% del valore. Oltre a questo il risparmio viene gravato di un ulteriore 26%. E poi abbiamo molte imposte patrimoniali: dall’Imu, all’imposta di bollo deposito titoli, a quella di bollo sul conto corrente, all’imposta di registro sulle transazioni finanziarie, alle imposte ipotecarie, catastali e di successione. Tutte garantiscono un gettito di 35 miliardi. Ritengo sbagliatissimo dunque appesantire il carico fiscale. Se si tengono i soldi liquidi in conto corrente, lo Stato ottiene un gettito molto basso. Se invece si garantisse un’aliquota ridotta sugli investimenti finanziari non speculativi in azioni, si otterrebbe il duplice scopo di incentivare il sostegno alle imprese e aumentare il ritorno in termini di fiscalità sul risparmio».

Ritiene che il Recovery sia un buon piano per stimolare la ripresa?

«Il mio giudizio è molto positivo sia per l’entità evidente dei fondi a disposizione, sia per la qualità del piano. E poi mostra una forte sensibilità per le pari opportunità sia di genere che per i giovani ma anche territoriali, il che significa pensare a ridurre gli handicap logistici con grandi investimenti nella perifericità dell’Italia rispetto al centro dell’Europa».

Il Covid sta cambiando le banche?

«Non solo la pandemia ma anche le regole dettate dall’Unione bancaria hanno modificato il quadro e poi sono calati in questi ultimi anni i rendimenti da impieghi a fronte di un aumento della concorrenza. Questo ha permesso alle famiglie di acquistare una casa con un mutuo a tassi veramente bassi. E con il ritorno di una maggiore mobilità delle persone, anche il mercato immobiliare ne avrà giovamento, ad esempio in Sardegna per le seconde case».

A proposito dell’Isola, la Fondazione di Sardegna oggi ha una quota rilevante in Bper.

«Ho grande rispetto delle Fondazioni, che ritengo investitori radicati nel territorio con orizzonti lunghi che assicurano stabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Il mio giudizio sul Recovery

è molto

positivo

perché mostra una forte sensibilità per le pari opportunità sia di genere che territoriali