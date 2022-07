Nell’Isola nessun centro Long Covid 

a stanchezza eccessiva e persistente, il respiro affannoso, la debolezza, i dolori muscolari. Che spesso si accompagnano a sarcopenia (il declino della massa e della forza muscolare, di solito avviene per invecchiamento), dall’appetito che non c’è più. Non mancano disturbi cardiaci, pneumologici, gastrointestinali, dermatologici e, con tutti questi guai, pure psicologici. Questo è il durissimo mondo del Long Covid, per il quale esistono centri specializzati in tutta l’Italia, tranne che in tre regioni. La Sardegna è una di queste tre, assieme alla Val d’Aosta (ma c’è l’attrezzatissimo Piemonte, lì a fianco) e alla Basilicata, che confina con molte altre regioni. Nell’Isola no, chi ha il Long Covid (cioè chi è diventato negativo da mesi dopo aver avuto la malattia, ma gli restano sintomi pesanti) non è riuscito a ottenere la stessa attenzione. Ed è ben noto che la Sardegna confina solo con il mare.

Cifre importanti

A dire il vero, l’Italia intera è stata un po’ distratta sul fenomeno sempre più diffuso della scomparsa del virus, ma non dei sintomi, però si è ben recuperato: «Gli ex malati di Covid che non riescono a riprendersi neanche dopo un anno», conferma Paolo Serra, immunologo e allergologo dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari-Monserrato, «sono indicati fra il 5 e il 6%, ma probabilmente sono sottostimati: potrebbero essere anche il 10%». Un paziente Covid su 10, dunque, guarisce dalla malattia ma non sta affatto bene e non lo fa per molto tempo: «Soprattutto gli anziani ai quali il virus ha provocato una polmonite interstiziale o difficoltà respiratorie», chiarisce Serra.

Senza punto di riferimento

Dunque, in Sardegna la Sanità pubblica se ne infischia del Long Covid? Detta così è un’esagerazione, ma certo l’assenza di strutture apposite alle quali chi ne soffre possa rivolgersi trovando tutti gli specialisti che gli occorrono, non aiuta. Nella quasi totalità delle altre regioni italiani, invece, un punto di riferimento c’è, esistono squadre di medici specializzati, il che è fondamentale anche perché chi soffre di Long Covid non ha abbastanza energie per poter fare il giro delle sette chiese, necessario per incontrare uno per uno i medici di cui ha necessità.