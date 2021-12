Nell’Isola muore un 53enne no vax 

Ci sono altre due vittime di Covid, giovani, registrate ieri in Sardegna: un 53enne dell’hinterland cagliaritano, no vax, morto in ospedale, senza altre patologie; e un 61enne che si trovava in Ogliastra, deceduto a Sassari, nato in Olanda da padre sardo emigrato, residente a Salonicco, dove aveva fatto il vaccino (non si sa se una o due dosi). Le croci complessive ora sono 1.700.

La diffusione

L’allarme è alto anche nell’Isola dopo la conferma dello sbarco della Omicron. «Secondo alcuni studi, nel giro di due, tre mesi, questa nuova variante dovrebbe spazzare via la Delta», dice Salvatore Rubino, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari, dove domenica notte è stato sequenziato il tampone del passeggero del volo Roma-Alghero di ritorno dal Sud Africa. L’uomo è stato infettato dalla mutazione del virus in via di propagazione in tutto il pianeta – con casi confermati solo ieri in Spagna, in Croazia, in Gran Bretagna, in Israele, in Argentina, in Giappone, negli Stati Uniti – ha fatto due dosi, sta bene, e non ha contagiato nessun altro. Le altre 118 persone a bordo dell’aereo, compresi i giocatori della Torres, negative e attualmente in quarantena, ripeteranno il test tra oggi e domani e se i risultati saranno ugualmente negativi, saranno libere di riprendere la loro vita.

A Sassari domenica è stato individuato anche un caso di Delta Plus (il secondo in Sardegna, il precedente a Carbonia) mentre da ieri – così come nel laboratorio dell’Aou di Cagliari e in quelli di tutte le regioni italiane – sono ricominciate le analisi specifiche richieste dall’Istituto superiore di Sanità per fare una fotografia della circolazione delle diverse varianti nel Paese, le "giornate della sorveglianza”, interrotte da tempo.

Degli altri nove casi di Omicron finora accertati in Italia, sette sono del cluster individuato in Campania, uno in Alto Adige e uno in Veneto. Il cluster campano – riporta l’Ansa – arriva dal “paziente indice” rientrato dopo un viaggio di lavoro in Mozambico, che ha contagiato tutta la sua famiglia: i due figli, la moglie, la madre, la suocera e la badante. Gli altri due pazienti sono un quarantenne del vicentino e una donna della provincia di Bolzano. Entrambi sono rientrati dall'Africa, sono risultati positivi ai successivi tamponi e sono in quarantena con lievi sintomi.