Nell’Isola il vaiolo delle scimmie 

Era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità la sera del 20 luglio, con evidenti i sintomi di infezione da Covid. Ma con il passare delle ore, un cagliaritano di 39 anni ha mostrato sulla pelle la comparsa di un eritema che ha subito insospettito sia i medici. Alla fine, la conferma è arrivata dagli esami del laboratorio analisi del Policlinico universitario di Monserrato: anche in Sardegna è arrivato il vaiolo delle scimmie e, stando ai sospetti dei sanitari, quello scoperto ieri a Cagliari potrebbe non essere l’unico.

Paziente in terapia

Per avere la conferma ufficiale sarà necessario attendere che la segnalazione arrivi all’Istituto Superiore di Sanità, ma già ieri l’Azienda universitaria ospedaliera di Cagliari ha fatto sapere che il primo caso in Sardegna è stato isolato nel laboratorio diretto da Ferdinando Coghe.

Nel frattempo è già iniziata la terapia del paziente – affetto anche da altre gravi patologie – nel reparto di Pneumologia del Santissima Trinità. Le sue condizioni sono migliorate con il passare delle ore attualmente il quadro clinico non parrebbe destare particolari preoccupazioni.

Il tracciamento

Scattata la segnalazione, immediato è stato attivato anche il tracciamento per capire dove il 39enne cagliaritano abbia contratto il vaiolo delle scimmie, patologia che si trasmette per contatto diretto attraverso i fluidi.

Il tempo di incubazione abbastanza contenuto tra contagio e comparsa dei sintomi e del classico eritema ha così portato i sanitari a sospettare che il contagio sia avvenuto in Sardegna.

Il giovane, infatti, non avrebbe viaggiato né lasciato l’Isola nelle ultime settimane, dunque è probabile che vi siano altri casi di infezione ancora non venuti alla luce.

Verifica di altri casi

Un secondo caso sospetto, stando alle indiscrezioni, sarebbe al momento monitorato da vicino e al vaglio dei sanitari. Si tratterebbe di un’amica dal 39enne a cui sarebbero già stati fatti i prelievi e ora si attendono gli esiti degli esami di laboratorio. Il contagio tra i due sarebbe avvenuto per contatto non di natura sessuale, ma sulla vicenda viene mantenuto il più stretto riserbo perché al momento si starebbe ancora attendendo il responso dei campioni.

La malattia

In epoca di pandemia mondiale da Covid-19, malattia da virus aereo con altissimi tassi di contagiosità, è necessario chiarire che per contrarre la nuova forma di vaiolo è comunque necessario, come detto, uno scambio di fluidi. Può colpire gli esseri umani attraverso contatti con animali infetti, in particolare scimmie e piccoli roditori. Una volta passata all’uomo può essere passata come alcune delle classiche malattie a trasmissione sessuale o con scambi salivari (come ad esempio parlare a lungo vis-à-vis o bere da una stessa bottiglia). E se il vaiolo umano era stato dichiarato ormai eradicato dall’Organizzazione mondiale della Sanità nel 1980, la nuova forma proveniente dai primati è presente in forma endemica solo in alcuni paesi dell’Africa centrale e occidentale, anche se ormai i casi si stanno registrando anche in Europa e in altre parti del Mondo.

Sistema di allerta

«Il mio ringraziamento va ai medici e al personale del Santissima Trinità, a cui è da attribuire il merito di aver riconosciuto tempestivamente il problema e aver attivato tutte le precauzioni necessarie». Così l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, ha voluto apprezzare pubblicamente l’intuito dei sanitari dell'ospedale Santissima Trinità. «Aver scoperto il caso», prosegue, «dimostra come il sistema di allerta e rilevamento sia attivo e funzioni molto bene in Sardegna. Viste le lesioni cutanee, il pneumologo ha richiesto una diagnosi clinica approfondita. È stato quindi attivato il laboratorio dell’Aou di Cagliari per eseguire i test sul materiale prelevato. In meno di dieci ore la conferma. È il primo e unico caso accertato, attualmente è in cura con terapia antivirale mirata ed è in condizioni discrete. Verranno intanto estesi i controlli e valutati i contatti, ma attualmente la situazione non desta preoccupazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata