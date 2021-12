Nell’Isola dramma spopolamento 

«Al 31 dicembre 2020 la popolazione in Italia conta 59.236.213 residenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui)», sottolinea l’Istat. Una popolazione che diminuisce ovunque «soprattutto al Sud e nelle Isole». E la Sardegna si piazza al quarto posto tra le regioni in calo, -1,3%. Il 31 dicembre 2019 i residenti erano 1.611.621, dopo un anno 1.590.044. Più donne (il 51,3%) che uomini in tutta Italia, e in Sardegna si abbassa il rapporto di “mascolinità” (il rapporto uomini/donne) da 96,6 a 95,8. In questo contesto, «Il tasso di crescita naturale degli stranieri è pari in media nazionale a 9,9 per mille: il valore più basso in Sardegna (5,0)». E anche l’indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con meno di 15 anni) è aumentato nel tempo, la media nazionale è passata da 46,1 del 1971 a 182,6 nel 2020. E nella classifica regionale la Sardegna è la seconda con 233,1. Infine se in Italia aumenta la presenza di stranieri (+132.257, totale: 5.171.894), nell’Isola si viaggia con la cifra negativa: -3mila.

L’Istat certifica un quadro drammatico già noto: nel 2020 la Sardegna è scesa sotto quota un milione e seicentomila abitanti. Da 40 anni non si registrava un dato così basso. «La Sardegna è indebolita da un cronico malessere demografico, dalla disoccupazione in generale e da quella giovanile in particolare, da un indice di vecchiaia e da un denatalità che continuano a crescere, da una età media che avanza», riassume Mauro Carta, presidente di Crei Acli Sardegna che su questo fenomeno tempo fa ha svolto uno studio interessante.

Il crollo

«Al 31 dicembre 2020 la popolazione in Italia conta 59.236.213 residenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2019 (-405.275 individui)», sottolinea l’Istat. Una popolazione che diminuisce ovunque «soprattutto al Sud e nelle Isole». E la Sardegna si piazza al quarto posto tra le regioni in calo, -1,3%. Il 31 dicembre 2019 i residenti erano 1.611.621, dopo un anno 1.590.044. Più donne (il 51,3%) che uomini in tutta Italia, e in Sardegna si abbassa il rapporto di “mascolinità” (il rapporto uomini/donne) da 96,6 a 95,8. In questo contesto, «Il tasso di crescita naturale degli stranieri è pari in media nazionale a 9,9 per mille: il valore più basso in Sardegna (5,0)». E anche l’indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e quella con meno di 15 anni) è aumentato nel tempo, la media nazionale è passata da 46,1 del 1971 a 182,6 nel 2020. E nella classifica regionale la Sardegna è la seconda con 233,1. Infine se in Italia aumenta la presenza di stranieri (+132.257, totale: 5.171.894), nell’Isola si viaggia con la cifra negativa: -3mila.

L’effetto Covid

«La pandemia Covid-19 ha accentuato la tendenza alla recessione demografica già in atto - si legge nel Censimento Istat - Il nuovo record minimo delle nascite (405 mila) e l’elevato numero di decessi (740 mila) aggravano la dinamica naturale negativa dell’Italia. Il deficit di “sostituzione naturale” tra nati e morti nel 2020 raggiunge -335 mila unità, valore inferiore solo a quello record del 1918, quando si abbatte l’epidemia di “spagnola”»

Il record di Lodè

Lodè è il comune in Italia che ha avuto il maggior incremento di residenti stranieri rispetto al 2019.

«Servono strategie»

Andrea Soddu, presidente del Consiglio delle autonomie locali: «Segnaliamo da tempo l’urgenza di adottare strategie per il mantenimento dei residenti nell’Isola. Secondo un recente studio nel 2055 ci saranno 400mila abitanti in meno, un dato allarmante. E la politica se ne deve occupare subito, questo argomento deve essere al centro dell’attenzione. Anche perché è un problema che ormai investe tutti, paesi e città. E investe l’Europa, visto che sempre entro il 2050 ci sarà una perdita di 40milioni di abitanti. Perdite che non vengono compensate da nuovi flussi».

Lo studio dell’Acli

Mauro Carta nella presentazione dell’Osservatorio regionale delle migrazioni 2020 a cura di Crei Acli della Sardegna sottolinea come «si continua ad assistere allo svuotamento dei territori, interi paesi sono a rischio di estinzione, alle partenze dei giovani verso le altre regioni italiane e l'estero. Lo ripetiamo da anni, la mobilità in sé non è dannosa, ma lo diventa quando è a senso unico, quando c'è un’emorragia di competenze e talenti». Un calo che si registra anche nella Città metropolitana di Cagliari: nel 2017 contava 431.430 abitanti, nel 2020 erano 431.430 e a ottobre 2021 sono scesi a 420.117.

«Una catastrofe»

«È una questione non solo sarda ma riguarda una parte importante del mondo occidentale – sottolinea Emiliano Deiana, presidente Anci Sardegna – Nell’Isola però assume una virulenza particolare che ci sta conducendo verso la catastrofe umana, civile, antropologica. Servono interventi urgentissimi su politiche familiari e reti assistenziali. Serve un investimento straordinario sui paesi e aree interne. Serve cambiare le politiche di sviluppo metropolitanocentriche e concentrarsi sulle alleanze dei territori rendendo la Sardegna attrattiva sul piano mondiale anche dal punto di vista del lavoro».

