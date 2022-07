Nell’Isola 18mila lavoratori in più 

Un balzo in avanti di quasi il 5 per cento, con 390.213 occupati nel primo trimestre di quest’anno contro i 372.279 dei primi tre mesi del 2021 (circa 18mila in più). Con questi dati la Sardegna è tra le prime tre regioni (con Sicilia e Abruzzo) dove l’occupazione è cresciuta di più, superando anche i livelli pre-pandemia. Certo il raffronto è fatto con un anno, il 2021, ancora in emergenza Covid ma il trend è in crescita, registrandosi un incremento – seppure minimo dello 0,2% – anche rispetto all’ultimo trimestre del 2021, oltre che dell’1,9% sull’anno precedente alla pandemia, cioè il 2019. Dati buoni per l’Italia che recupera 533.930 lavoratori nelle imprese, con l’eccezione di quattro regioni (Emilia Romagna, Marche, Toscana, Valle d’Aosta) ancora sotto i livelli pre-pandemia.

La Regione

Il quadro emerge da un'indagine svolta dalla Camera di commercio dell'Umbria, che fa il punto in tutte le regioni italiane, su dati del sistema camerale. Naturale che il governatore sardo sia tra i primi a commentare con soddisfazione i dati. «Ciò dimostra la validità dell’operato della Regione in favore di famiglie e imprese sarde e sono la migliore testimonianza dell’impegno straordinario che ha dato stabilità alle aziende e sicurezza ai lavoratori», sottolinea il presidente della Regione, Christian Solinas. «La Sardegna è la regione che durante la pandemia ha investito maggiori risorse proprie rispetto a tutte le altre regioni italiane ed è ancora, in maniera sempre più decisa, impegnata in una forte azione di ammodernamento che incide sull’occupazione e sullo sviluppo dei territori».

I dati

«I dati ci danno conforto – prosegue il presidente - e traducono quello che fino a oggi la Regione ha fatto per contrastare gli effetti di una crisi senza precedenti, che ha sconvolto il tessuto produttivo della nostra Isola e lasciato strascichi che ancora oggi necessitano di misure ordinarie e straordinarie di accompagnamento alla ripresa. È per questo che la Regione – assicura Solinas - sta lavorando costantemente con l‘obiettivo di consolidare la crescita e accompagnare lo sviluppo dei territori con un piano straordinario di lotta allo spopolamento e all’isolamento. Contestualmente si lavora affinché l’Isola sia il luogo ideale per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e per uno sviluppo sempre più attento all’ambiente».