Nell’Isola 145 casi, positività al 4,6% È battaglia sui nuovi parametri  

La partita si deve chiudere prima di venerdì o la Sardegna, e non solo, rischia il passaggio in zona gialla. L’attenzione è tutta sui nuovi parametri per l’attribuzione dei colori. Due le tesi che differiscono sulle percentuali di ricoveri. Da una parte le Regioni che chiedono una revisione “più larga” in modo da restare in zona bianca almeno sino a fine estate, dall’altra il Governo che punta a tenere bassi i numeri di pazienti Covid negli ospedali per non entrare in fascia gialla.

Se questo cambio non dovesse scattare peseranno come macigni i 937 casi registrati dall’Unità di crisi regionale nella settimana dal 12 al 18 che sarà presa in esame dalla Cabina di regia venerdì e che portano ad avere più di 50 casi ogni 100mila abitanti e quindi l’abbandono della zona bianca. Sullo sfondo la variante Delta che, con la sua contagiosità, sta facendo rialzare i numeri dei contagi in tutta Italia.

Le proposte in campo

Ieri si è svolta la Commissione salute della Conferenza delle Regioni che ha discusso proprio di nuovi parametri. Tutti concordi nel sottolineare che bisogna superare l'attuale criterio che, per la zona bianca, si basa solo sull'incidenza settimanale dei casi (50 ogni 100mila abitanti). La proposta che le Regioni mettono oggi sul tavolo del Governo è quella di attribuire un maggior peso alle ospedalizzazioni. «Per il cambio di classificazione ipotizzate le soglie del 15% d’occupazione nelle terapie intensive e il 20% nelle degenze ordinarie, con la possibilità di introdurre elementi di flessibilità per le Regioni più piccole. Nelle raccomandazioni, che saranno poste all'attenzione del Governo, anche la valutazione del peso della popolazione vaccinata e il numero dei test effettuati», sottolineano gli assessori regionali alla Sanità.

Nell’attesa della riunione della cabina di regia (prevista tra oggi e domani) sul nuovo decreto con i parametri aggiornati per le zone di rischio e la proroga dello stato d'emergenza (decreto che verrà varato a stretto giro di posta dal Consiglio dei ministri), l’ipotesi avanzata dal Governo è quella di tenere l’incidenza di 50 casi ogni centomila abitanti legata però alla soglia d'occupazione del 5% sulle terapie intensive o del 10% per le degenze ordinarie. Stamane la riunione anche della Conferenza delle Regioni.

«Nuovi criteri»

«Avremmo ritenuto più opportuno - dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu - mantenere le soglie di occupazione già previste, al 30% per le terapie intensive e al 40% per l’area medica. Bene l'ipotesi dell'introduzione di criteri di flessibilità. Bisognerà vedere come la Cabina di regia e poi il Governo recepiranno le nostre indicazioni. L'emergenza mostra uno scenario profondamente cambiato per il crescente numero dei vaccinati, che in Sardegna sfiora quasi il 50% per quanto riguarda le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Ovunque e anche sul nostro territorio osserviamo che a fronte di un'impennata dei casi dovuti alla circolazione della variante Delta, i dati sulle ospedalizzazioni sono contenuti. La gestione dell'emergenza non può rimanere ancorata a criteri inadeguati. Se l'impatto sul sistema sanitario resta basso occorre agire di conseguenza e guardare in avanti pensando in particolare alla nostra economia e alle imprese che hanno ripreso a rialzarsi ora dopo un periodo di sacrifici».

L’ordinanza

Il presidente della Regione resta in attesa di vedere quali saranno le nuove misure del Governo prima di decidere se promulgare o meno l’ordinanza con la quale vengono ripresi i controlli in porti e aeroporti. Rivolti ai turisti in arrivo dove la variante Delta sta facendo schizzare alle stelle i contagi.

I casi nell’Isola

Anche ieri superata quota cento nei contagi e un’indice di positività al 4,6%. Salgono infatti a 58.716 i casi accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 145 nuovi contagi (+50). In totale sono stati eseguiti 1.446.627 tamponi, per un incremento complessivo di 3.112. Non si registrano nuovi decessi (1.495 in totale). I ricoveri ospedalieri: 58 in area medica (+1 rispetto al report precedente) e 3 in terapia intensiva (-1). Attualmente in Sardegna sono 1.955 le persone in isolamento e 55.205 i guariti (+15).

