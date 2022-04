Nell’ex caserma 17 alloggi popolari 

L’ex caserma dei carabinieri di via Sant’Anna di proprietà del Comune di Sanluri apre le porte ai chi non ha una casa. Lo ha annunciato il sindaco Alberto Urpi, dopo il sì definitivo dell’Aula consiliare al regolamento per la gestione della palazzina di edilizia residenziale pubblica con 17 alloggi a canone sociale. «Non è un liberi tutti - puntualizza Urpi - ma un condominio che verrà affidato a una cooperativa esterna, punto di riferimento per i bisogni degli inquilini, per la maggior parte anziani, estesi a tutti gli over 70 della città».

Gli alloggi

Un sogno che diventa realtà 12 anni dopo la prima pietra, grazie a un finanziamento della Regione di due milioni di euro. Un’eterna incompiuta fino al 2019 per via dei lavori a singhiozzo da parte delle imprese che si sono avvicendate nella ristrutturazione del caseggiato abbandonato. Nel 2021 la svolta con la nuova graduatoria del Comune, 60 le famiglie in fila per la consegna delle chiavi dei mini appartamenti, ma solo 17 sono state selezionati. La precedenza è stata per 10 anziani e non a caso, ma nel rispetto del progetto originario sulla rinascita della vecchia caserma a rischio crollo, nel cuore del centro storico, una sorta di residenza diurna per anziani soli. La forte esigenza abitativa convinse la Regione al via libera per mini appartamenti a canone sociale.

La gestione

«Gli alloggi - spiega Urpi - sono stati già assegnati, per le chiavi in mano occorre una figura che si faccia carico della gestione. Punto di partenza il rispetto delle regole delle parti coinvolte, il Comune proprietario dell’immobile, gli inquilini che pagano l’affitto e il gestore del condominio». Dunque un regolamento, votato all’unanimità dall’ultimo Consiglio comunale. «A breve - prosegue Urpi - seguirà un bando per le cooperative disposte a farsene carico. Al momento posso anticipare che i costi del servizio arrivano dagli affitti, intorno ai 10 mila euro, più 8 mila dal Comune. Il compito è seguire gli anziani, fuori e dentro la struttura, in merito alle specificità e bisogni di carattere sociale, soprattutto nel disbrigo di pratiche burocratiche».