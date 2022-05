Nelle spiagge di Pula una lunga estate con i parcheggi gratuiti 

La vera incognita della sosta a pagamento sulle spiagge della costa sud-occidentale dell’Isola riguarda Pula, perché ad oggi non è ancora chiaro se e quando le strisce blu da Nora a Santa Margherita entreranno in funzione. La novità di quest’anno riguarda Capoterra, che per la prima volta istituirà i parcheggi a pagamento davanti alla spiaggia di Maddalena: a Domus de Maria e Teulada, invece, le tariffe resteranno invariate.

Gli stalli

A Pula, i problemi che hanno creato una spaccatura all’interno della maggioranza – che ha poi portato una parte a creare una lista senza il coinvolgimento della sindaca Carla Medau - si sono riverberati sulle scelte strategiche in vista dell’estate: per ora nessun bando di gara per assegnare la gestione degli stalli di sosta a pagamento è stato ancora pubblicato. «Non me la sono sentita di dare il via libera a un bando basato ancora una volta sulla gestione dei parcheggi senza alcun servizio per i cittadini – rivela Carla Medau - , in maggioranza era stato approvato un progetto di public financing, che non solo prevedeva la regolarizzazione della sosta selvaggia a ridosso delle spiagge di Cala Marina, Pinus Village e Cala Verde e aumentava gli spazi in quella di Campu Mata, ma dotava gli arenili di bagni, docce, lava piedi, un sistema antincendio, ma soprattutto di isole ecologiche. Purtroppo questo progetto innovativo, che avrebbe avuto anche importanti ricadute occupazionali, è stato ostacolato da tre esponenti della Giunta. Ora, spetterà a chi vincerà le elezioni decidere cosa fare». Insomma, se a Pula il Comune rischia di non guadagnare neppure un euro dai parcheggi a pagamento a ridosso delle spiagge, negli altri centri della costa è ormai quasi tutto pronto per far partire il servizio.

Domus de Maria

Confermate le spiagge in cui si pagherà il parcheggio: a Sa Colonia, Monte Cogoni, Campana dune, Acqua durci e Su giudeu i prezzi oscilleranno anche quest’anno dai 4 agli 8 euro al giorno. «A breve conosceremo la cooperativa che si è aggiudicata l’appalto – spiega la sindaca, Concetta Spada - , il servizio prenderà il via a metà giugno. Per i residenti e proprietari di seconde case metteremo a disposizione dei pass a prezzi popolari: per un’intera stagione un residente pagherà 10 euro, 40 per chi viene da fuori. Con la sosta a pagamento entreranno in funzione anche tutti quei servizi come la pulizia della spiaggia, che complessivamente daranno lavoro a 30 persone». Confermate a Teulada le spiagge in cui si pagherà il parcheggio e le relative tariffe: si va dai 10 euro al giorno di Tuerredda, ai 7 di S’Ottixeddu, Is arenas biancas e Porto Tramatzu. «Sono previsti voucher per residenti e ospiti delle strutture ricettive di Teulada – spiega il sindaco, Daniele Serra - , inoltre si potrà utilizzare il ticket pagato la mattina in una spiaggia, per visitarne magari un’altra di pomeriggio».