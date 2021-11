Nelle chat pianti, dolori e paura 

Il pm avrebbe indicato per la trascrizione anche delle intercettazioni ambientali che riguardano i quattro indagati e documentano la loro reazione subito dopo avere appreso dell’esistenza dell’inchiesta. Il dato della trascrizione è importante, perché le conversazioni (testi, audio delle chat o intercettazioni) sino a oggi erano indicate genericamente nei brogliacci e, invece, ora entrano nel procedimento con i loro contenuti.

Ieri mattina, il procuratore Gregorio Capasso, i difensori di Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, le parti civili, hanno tutti ottenuto di far entrare nel procedimento una serie di conversazioni (che dovranno essere trascritte entro il 15 novembre dal perito scelto dal gup). Giulia Bongiorno ha indicato una trentina di conversazioni, cinque il pm e altrettante le difese. Quelle che sembrano essere del tutto “nuove”, in realtà fanno parte da sempre del fascicolo, sono quelle scelte da Giulia Bongiorno, che ha trascritto gli audio e ha fornito al giudice anche delle traduzioni giurate dall’inglese. Le difese hanno invece individuato conversazioni che evidenziano pesanti incongruenze nella ricostruzione dei fatti fornita dalla vittima.

La nausea, i dolori, i pianti continui, la paura che l’esperienza di Porto Cervo potesse ritornare e il senso di umiliazione: tutto raccontato a due amiche, una straniera, l’altra italiana. La ragazza di vent’anni che sarebbe stata violentata da Ciro Grillo e i suoi amici, dopo il presunto stupro (il 17 luglio 2019 nella villa di Grillo) parla al telefono, scrive messaggi e invia audio (su WhatsApp e altri social, in italiano e in inglese) attraverso i quali avrebbe raccontato la sofferenza fisica e psicologica. «Non riesco a guardarmi più allo specchio»: avrebbe detto la ragazza, che avrebbe confidato a una coetanea di “avvertire dolori nelle parti intime”. Violentata, ma anche “percossa nella parte posteriore del corpo e sul dorso”. Chat, testo e audio per la prima volta escono dalle migliaia di pagine del fascicolo penale sul caso Grillo e vengono segnalate al gup Caterina Interlandi. L'avvocata di parte civile Giulia Bongiorno ha estrapolato e messo in ordine le conversazioni, indicandone altre destinate alla trascrizione. È un punto a favore di parte civile e pm l’esito dell’udienza gup di ieri a Tempio, perché l’accusa ha acceso la luce su una parte, ritenuta importante, delle indagini sulla vicenda.

Chat e intercettazioni

Tempi stretti

Come era apparso evidente da subito, il gup Caterina Interlandi intende procedere senza ritardi o inutili lungaggini. Ieri la magistrata avrebbe chiesto alle parti di iniziare subito la discussione, che però è stata rinviata al 26 novembre per rendere possibili le trascrizioni. Sempre ieri l’avvocata di parte civile, Giulia Bongiorno ha dichiarato: «Ogni volta che la vicenda ritorna sui media, per la mia assistita è come spargere sale sulla ferita».

