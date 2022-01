Nelle chat gli acquirenti della coca 

Due fogli con nomi e somme di denaro indicati chiaramente, codici iban trascritti in un cartoncino e numerose chat estrapolate dagli smartphone sequestrati durante la perquisizione di lunedì scorso: è il materiale dal quale parte il nuovo filone di indagine collegato agli arresti del cuoco Giuseppe Sitzia e del pr Antonello Corsi. L’operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Olbia non è stata chiusa dal recupero e sequestro di un chilo e mezzo di cocaina, sostanza trovata dentro un edificio di una traversa della centralissima via Roma. I Carabinieri stanno esaminando numeri di telefono e conversazioni delle chat di WhatsApp dalle quali, si legge negli atti, “emerge una fiorente attività di spaccio”. Il contenuto della memoria degli smartphone delle due persone arrestate interessa molto alla Procura. Ma l’inchiesta sul presunto giro di spaccio di cocaina in città ha anche altro materiale “scottante”.

I conti dello spaccio

Stando a indiscrezioni, i Carabinieri hanno trovato in un mobile dell'abitazione utilizzato da Sitzia, alcuni fogli che conterrebbero, secondo la ricostruzione del pm e del gip, la contabilità dell’attività di spaccio. Si parla di elenchi di nomi e di somme di denaro. Il dato singolare, rilevato agli atti, è la trascrizione di codici Iban, il cui utilizzo è tutto da verificare. Non sono esclusi accertamenti bancari, sulla base dei dati acquisiti dopo il sequestro della droga.

«Ero di passaggio»

Ieri mattina, Giuseppe Sitzia e Antonello Corsi sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari di Tempio, Claudio Cozzella. I due, difesi dai penalisti Angelo Merlini e Giuseppe Mocci, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma hanno reso dichiarazioni spontanee. Sitzia ha detto, confermando quanto detto dal presunto complice, che Corsi era nella sua abitazione solo di passaggio. Una ricostruzione dei fatti che sarebbe avvalorata da una circostanza: nella casa di Sitzia non sono stati trovati effetti personali e vestiti di Corsi. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per i due presunti spacciatori la misura del carcere.