Nell’auto cinque chili di marijuana 

Difesi dagli avvocati Fernando Vignes e Cinzia Lilliu, Ruggeri e Manca sono comparsi ieri mattina davanti al giudice Simone Nespoli per la convalida degli atti e per l’avvio del processo per direttissima. I legali hanno chiesto un termine per consultare gli atti e, dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha rimesso entrambi in libertà senza alcuna misura cautelare. Entrambi restano accusati per il possesso di 0.19 grammi di eroina, 0,12 di cocaina, 0,36 grammi di hascisc e per le 21 boccette di metadone trovate in auto. Al 56enne, poi, vengono poi imputati 4 chili e 300 grammi di marijuana, mentre il più giovane deve rispondere di altri 977 grammi.

Stando ai verbali degli agenti, una pattuglia delle volanti del Commissariato cittadino li avrebbe fermati in località Villamarini, ad Iglesias. Un semplice controllo di routine è sfociato poi nel ritrovamento a bordo di alcune dosi di cocaina, eroina, hascisc e 12 boccette di metadone. Da qui la decisione di approfondire l’indagine e informare il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Emanuele Secci, che ha dato il via libera alle perquisizioni domiciliari. Da queste gli agenti hanno rinvenuto, a casa di Benito Ruggeri, circa 4 chili e 300 grammi di marijuana, 24 boccette di metadone, un bilancino di precisione e altro materiale ritenuto sospetto dagli investigatori. Nell'abitazione di Claudio Manca, invece, sarebbe saltato fuori un altro chiletto circa di marijuana. Trasferiti in commissariato, il pm Secci ha ordinato l’arresto di entrambi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In auto avevano un piccolo campionario di stupefacenti vari, ma poi dalle perquisizioni domiciliari della polizia sono saltati fuori altri 5 chili di marijuana. A finire nei guai, giovedì pomeriggio, sono stati Benito Ruggeri (56 anni) e Claudio Manca (33 anni), entrambi di Iglesias, arrestati con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz della polizia

Stando ai verbali degli agenti, una pattuglia delle volanti del Commissariato cittadino li avrebbe fermati in località Villamarini, ad Iglesias. Un semplice controllo di routine è sfociato poi nel ritrovamento a bordo di alcune dosi di cocaina, eroina, hascisc e 12 boccette di metadone. Da qui la decisione di approfondire l’indagine e informare il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Emanuele Secci, che ha dato il via libera alle perquisizioni domiciliari. Da queste gli agenti hanno rinvenuto, a casa di Benito Ruggeri, circa 4 chili e 300 grammi di marijuana, 24 boccette di metadone, un bilancino di precisione e altro materiale ritenuto sospetto dagli investigatori. Nell'abitazione di Claudio Manca, invece, sarebbe saltato fuori un altro chiletto circa di marijuana. Trasferiti in commissariato, il pm Secci ha ordinato l’arresto di entrambi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La convalida

Difesi dagli avvocati Fernando Vignes e Cinzia Lilliu, Ruggeri e Manca sono comparsi ieri mattina davanti al giudice Simone Nespoli per la convalida degli atti e per l’avvio del processo per direttissima. I legali hanno chiesto un termine per consultare gli atti e, dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha rimesso entrambi in libertà senza alcuna misura cautelare. Entrambi restano accusati per il possesso di 0.19 grammi di eroina, 0,12 di cocaina, 0,36 grammi di hascisc e per le 21 boccette di metadone trovate in auto. Al 56enne, poi, vengono poi imputati 4 chili e 300 grammi di marijuana, mentre il più giovane deve rispondere di altri 977 grammi.

Il processo

Terminate le formalità della convalida, il giudice Nespoli ha concesso agli avvocati Vignes e Lilliu un rinvio sino al 17 febbraio: quel giorno è stata fissata l’udienza per la direttissima. Prima del processo i legali potranno decidere se andare a dibattimento o accedere al rito abbreviato. L’operazione della polizia rientra nei controlli che il Commissariato di Iglesias ha pianificato in città per il contrasto allo smercio di stupefacenti, con controlli assidui e verifiche costanti in tutti i quartieri del centro e in periferia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata