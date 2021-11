«Nella strettoia si rischia la vita» 

La riduzione della carreggiata era stata decisa per fronteggiare i danni causati da un incidente stradale: le auto coinvolte avevano compromesso le barriere di protezione laterali di un ponte che sovrasta un canale fluviale. L’intervento, adottato per l’emergenza, aveva ridotto la doppia carreggiata a una sola corsia, diventata a senso unico alternato.

«Questa è una battaglia che stiamo combattendo da qualche anno, ci siamo adoperati in diversi modi per risolvere in tempi rapidi il problema di questa pericolosa strettoia - spiega Francesco Spiga, sindaco di Vallermosa, preoccupato per i seri rischi che si corrono in questo tratto stradale - L’ultima risposta, giunta da Anas, dopo l’invio di tre lettere di sollecito e diversi colloqui verbali, l’abbiamo avuta circa un anno e mezzo fa: ci spiegavano che stavano ancora ultimando la progettazione. Dopo più di tre anni ci ritroviamo ancora nella situazione iniziale e, purtroppo, non abbiamo ancora avuto risposte».

Sindaco e cittadini di Vallermosa uniti per chiedere l’eliminazione della strettoia sulla Statale 293. Da oltre tre anni al chilometro 25 della località Tuvoi, si attendono gli interventi di sistemazione della carreggiata. La strozzatura, lunga circa quaranta metri, è quella del raccordo tra le Statali 130 e 131, importante collegamento tra la parte meridionale e settentrionale dell’Isola che, quotidianamente, viene percorso da un grande numero di auto, tra cui tanti mezzi pesanti.

La battaglia

La decisione

Doveva essere una soluzione temporanea, in attesa dei lavori di ripristino, così non è stato. Il prolungarsi dei tempi, in un’arteria stradale impegnativa, trafficata da mezzi pesanti e con la presenza di diversi dossi che compromettono la visibilità, ha costretto alcuni cittadini, preoccupati e indignati per i ritardi sugli interventi, a procedere con una raccolta firme.

La petizione

«Lo scopo è quello di sollecitare l’inizio dei lavori, per riportare il tratto di Statale allo stato originario - afferma Piera Sanna, cuoca cinquantaquattrenne di Vallermosa, promotrice dell’iniziativa, sostenuta da tanti concittadini - Percorro frequentemente questo tratto stradale, e condivido le stesse paure con altre persone del paese. Spesso, in questo tratto stradale, non viene rispettato il diritto di precedenza, una condotta che ha già causato vari incidenti, fortunatamente fino a oggi non gravi, ma il rischio rimane alto – conclude - I disagi sono tanti, pensavamo che fosse una situazione provvisoria, ma adesso, dopo tre anni, non è più sostenibile, chiediamo che la strada venga ripristinata al più presto». A ridosso del restringimento è presente un villaggio, dove vivono cinquanta persone, composto perlopiù da allevatori e agricoltori, che ogni giorno devono necessariamente percorrere questa strada e, da tre anni, temono per la loro sicurezza.

