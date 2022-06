Nella morsa del virus, nell’Isola 2.491 casi e altre due vittime 

E mentre i numeri ancora relativamente contenuti dei ricoveri (7 i degenti in terapia intensiva, e 124, due in più, in area medica) spingono troppi a dare confidenza al virus, la lista dei morti viene continuamente aggiornata: ieri altri due, un 61enne e una donna di 64, entrambi residenti nella città metropolitana di Cagliari. Dall’inizio della pandemia, in Sardegna si sono contati 2.516 decessi, ben 788 da gennaio a oggi. Non tante di più rispetto allo stesso periodo del 2021, ma la differenza è che quest’anno un’alta percentuale della popolazione è vaccinata. Nonostante l’immunizzazione (anche naturale) di massa, da gennaio a oggi l’imperversare di Omicron ha determinato la maggior parte dei contagi di questi due anni e mezzo di pandemia: ben 259.993 sul totale di 348.227 casi. Nel 2020 e nel 2021 insieme erano stati 88.234. Chiaro che, insegnano gli epidemiologi, più cresce la bolla delle infezioni, più aumentano ricoveri e decessi.

A neanche due settimane dalla fine dell’obbligo di mascherina al chiuso (eccetto ospedali, Rsa e trasporti), il virus sta facendo vedere di cos’è capace. Dopo l’impennata registrata nel bollettino di martedì con 3.566 nuovi casi, ieri i contagi sono stati 2.491 su 7.343 tamponi processati e un tasso di positività in rialzo.

La mole delle infezioni

E mentre i numeri ancora relativamente contenuti dei ricoveri (7 i degenti in terapia intensiva, e 124, due in più, in area medica) spingono troppi a dare confidenza al virus, la lista dei morti viene continuamente aggiornata: ieri altri due, un 61enne e una donna di 64, entrambi residenti nella città metropolitana di Cagliari. Dall’inizio della pandemia, in Sardegna si sono contati 2.516 decessi, ben 788 da gennaio a oggi. Non tante di più rispetto allo stesso periodo del 2021, ma la differenza è che quest’anno un’alta percentuale della popolazione è vaccinata. Nonostante l’immunizzazione (anche naturale) di massa, da gennaio a oggi l’imperversare di Omicron ha determinato la maggior parte dei contagi di questi due anni e mezzo di pandemia: ben 259.993 sul totale di 348.227 casi. Nel 2020 e nel 2021 insieme erano stati 88.234. Chiaro che, insegnano gli epidemiologi, più cresce la bolla delle infezioni, più aumentano ricoveri e decessi.

Il virus più veloce

Adesso l’ulteriore balzo del virus. «È l’effetto della diffusione dei nuovi sottotipi 4 e 5 della variante Omicron», avvisa Ferdinando Coghe, direttore sanitario dell’Aou di Cagliari e responsabile del laboratorio che esamina i tamponi del centro-sud dell’Isola. «Nell’ultimo rilevamento di una settimana fa sui campioni sottoposti al sequenziamento – spiega – eravamo al 35%, il resto era Omicron BA.2». Le sottovarianti 4 e 5 sono ancor più contagiose e perciò ci si aspetta che, a breve, determinino il totale dei contagi.

La punta dell’iceberg

«Il virus ha dato una forte accelerata», sottolinea il dottor Coghe, «ma va detto che i dati ufficiali sono sottostimati e rappresentano solo in parte la realtà. Col ricorso al tampone fai-da-te sta prevalendo l’abitudine di nascondere l’esito positivo e così vengono meno i controlli necessari. Purtroppo è attecchita l’idea che Omicron causi solo un raffreddore, e, se per molti pazienti è vero che i sintomi sono leggeri, è altrettanto vero che noi continuiamo comunque a contare i morti». Quasi 800 nella prima metà del 2022. «Un numero così elevato non l’abbiamo avuto neanche nei periodi più bui». Eppure, «si può ancora rimediare facendo ricorso, ciascuno, al proprio senso di responsabilità. Pensiamo alla nostra salute, a quella dei nostri cari e del prossimo. Anche per non rovinarci l’estate, per non rovinare la stagione turistica».

Il bollettino

Intanto la Fiaso (Federazione aziende sanitarie e ospedaliere) avverte che in Italia i ricoveri per Covid sono aumentati del 17,7%. A incidere di più sono i ricoveri nei reparti ordinari (+20,9%), con un incremento dei pazienti che presentano problemi respiratori e polmonari (+ 34,5%). Ieri in Italia sono stati registrati 94.165 nuovi casi e 60 vittime. Sono stati eseguiti 357.210 tamponi, con il tasso di positività salito al 26,36%, rispetto al precedente 11,6%. Sono invece 248 (+11) i pazienti ricoverati in terapia intensiva; 6.254 (+219) quelli in area medica.

