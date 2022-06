Nella Giunta Madeddu non c’è Collu  

Ma largo anche ai nuovi volti: Raffaele Vargiu come assessore si occuperà dei Servizi socio assistenziali, Politiche sociali, Giovani e terza età. Incetta di deleghe anche per Roberto Schirru che nella giunta si occuperà di viabilità e traffico, Pianificazione urbanistica ed edilizia privata, Servizi tecnologici, Servizi informatici e il nuovo assessorato alla Transizione digitale. «Come avevo già annunciato, la scelta non è stata solo una questione di voti e di preferenze - ha dichiarato il sindaco Madeddu – avevamo detto che se i cittadini ci avessero dato fiducia noi avremo portato sul campo un binomio imprescindibile: esperienza e innovazione. Abbiamo tenuto fede alla nostra promessa».

«Ecco la nuova giunta di San Sperate”. A dare l’annuncio è stato il sindaco Fabrizio Madeddu che ieri, in occasione della cerimonia d’insediamento, ha presentato al paese la nuova squadra di governo. Un esecutivo composto da “veterani” e nuovi volti, tra riconferme e assenti eccellenti, come nel caso dell’ex sindaco Enrico Collu che però diventa presidente del consiglio comunale.

La squadra

Il ruolo della vice sindaca sarà ricoperto ancora una volta da Germana Cocco che sarà anche assessora e avrà le deleghe alle Attività produttive, Turismo, Politiche ambientali, Risorse umane e Pari opportunità. Riconfermata anche l’assessora Emanuela Katia Pilloni che conferma la delega alla Cultura, allo Sport, alla Pubblica istruzione e agli Affari generali. Torna anche Ilaria Pili che sarà assessora al Bilancio e Tributi, Lavori pubblici, Politiche comunitarie e Patrimonio.

Rimpasti programmati

Nell’arco dei prossimi cinque anni saranno diversi i passaggi di testimone. Non si tratterebbe di un semplice rimpasto, quanto di una vera e propria staffetta con i nuovi volti della politica sansperatina: «Fra circa due anni arriveranno i primi cambi. Vogliamo che tutti facciano esperienza nei rispettivi ruoli. Faccio un esempio pratico: gli attuali assessori saranno affiancati dai loro prossimi “eredi”. Quando avverrà il passaggio, i nuovi avranno la possibilità di essere seguiti da vicino dai predecessori, in modo da non essere abbandonati».

Il nuovo sindaco ha inoltre deciso di tenere due deleghe per sé: Programmazione economica finanziaria e del personale e Agricoltura. Grande assente tra gli assessori è Enrico Collu, sindaco per due mandati che alle ultime elezioni si è guadagnato il titolo di candidato con il maggior numero di preferenze, 418. Per lui però arriva l’elezione a di presidente del consiglio comunale. «Sono grato a tutti i consiglieri che ancora una volta dimostrano fiducia nei miei confronti. Si tratta di un ruolo organizzativo, di mediazione e tutela anche tra parte politica e uffici. Garantirò il regolare funzionamento del Consiglio, sarà mio compito tutelare e garantire le prerogative di tutti i consiglieri comunali».

