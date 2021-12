Nella cava nuovo raid incendiario 

Due escavatori bruciati, un altro danneggiato seriamente. È il bilancio dell’attentato incendiario alla cava della Maffei Sarda Silicati, avvenuto ieri poco prima dell’alba, a “Cuccurumannu”, in territorio di Sarule, al confine con Orani, dove l’estrazione è iniziata poco più di un anno fa. Ancora una volta la Maffei finisce nel mirino degli incendiari: l’ultimo attentato, alla fine di continue intimidazioni, un anno fa. Sul posto vigili del fuoco, polizia e carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di individuare gli attentatori.

Il blitz

Erano le 6 quando è scattato l’allarme. Sul posto le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. I danni per i due escavatori sono di decine di migliaia di euro. Gli attentatori si sono mossi in un orario insolito, all’alba. Secondo una prima ricostruzione, hanno innescato l’incendio all’interno delle cabine delle ruspe con dell’accelerante e sono fuggiti. Le fiamme hanno avvolto subito due mezzi, distruggendoli. Danneggiato anche un terzo escavatore. La Maffei, nel maggio dell’anno scorso, era stata oggetto di un attentato nella cava tra Orani e Ottana: una ruspa era stata messa fuori uso con della sabbia nel circuito idraulico. L’anno prima un escavatore incendiato, intimidazione arrivata dopo che in cava erano stati posizionati dei lumini per i morti. Un’escalation che preoccupa.

La condanna del sindaco

Immediata la condanna dall’amministrazione di Orani. Il sindaco Marco Ziranu ha espresso «a nome di tutta la comunità» solidarietà alla Maffei. «Con le aziende si può discutere, ognuno con le sue idee e le sue opinioni, ma queste azioni qualificano chi le commette. Azioni vigliacche di chi si muove nell’ombra non per rivendicare diritti ma solo per cercare di avvantaggiarsi con i soprusi. Con questa azione non è stata offesa e colpita solo un’azienda, ma tutte le comunità nelle quali risiedono gli operai. È vergognoso che l’invidia di chi vorrebbe e non può ottenere si manifesti in questo modo. Mi auguro che questi delinquenti vengano isolati e che nessuno li possa giustificare».