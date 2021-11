Nel Sinis l’eccellenza si fa in quattro 

Strutture utilizzate nel doppio binario dell’attività sportiva locale e per quella dei grandi eventi soprattutto acquatici e del motocross. Sono queste le due peculiarità che caratterizzano l’impiantistica sportiva esistente nei Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Riola Sardo e San Vero Milis, ovvero l’Unione Costa del Sinis Terra dei Giganti.

Cabras

Partendo dal centro più popoloso di Cabras, si conta una buona diversificazione di impianti attrezzati. Nel complesso sportivo di via Tharros ci sono il campo da calcio in erba naturale; palazzetto dello sport; 3 campi tennis (2 in resina e uno in terra rossa); campo da calcetto in erba sintetica. Al centro sportivo “Donna Annetta” due campi da calcio a 5 e a 7 in erba sintetica. «In itinere per il 2022 - afferma l’assessore allo sport Carlo Trincas, numerosi interventi di manutenzione straordinaria, messa a norma, efficientamento energetico. Al palazzetto lavori per 800 mila euro. L’impianto sportivo calcio a 11 sarà oggetto di opere per un importo di 600 mila. Per il campo da calcio in terra a Solanas - evidenzia Trincas - è in corso un intervento di riqualificazione della superficie di gioco e dell’impianto di drenaggio e scolo per 45 mila euro. Si prevede anche un intervento di manto in erba sintetica per 450 mila, di cui occorre però trovare copertura. Nella palestra delle medie sono in programma lavori per 300 mila, mentre la palestra della primaria di via Cesare Battisti, di recente realizzazione, al momento non è ancora concessa a società sportive». Attenzioni anche per il Centro Canoa Kayak, che ha visto allenarsi e crescere gli atleti del Circolo nautico Oristano e non solo. L’obiettivo è ora dare vita a un polo nautico condiviso con Riola e Baratili che possa ospitare sportivi da tutto il mondo. Questo impianto necessita di interventi straordinari e potenziamento delle strutture di supporto per 300 mila euro.

Riola, San Vero, Baratili

Nella vicina Riola Sardo la struttura più importante è il Crossdromo, dove si ospitano i mondiali di motocross, manifestazione confermata anche per il 2022. La pista delle “Dune”, è amata dai piloti e addetti ai lavori di tutto il mondo per le caratteristiche quasi uniche. «A Riola - aggiunge il neo sindaco Lorenzo Pinna - contiamo anche sul campo di calcio in terra battuta, campo da tennis e la palestra scolastica». A San Vero Milis troviamo il campo di calcio in terra, campo di calcetto e palestra. Ma è soprattutto la costa con Capo Mannu e il Mini-capo a catturare centinaia di appassionati del surf. «A Baratili - spiega l’assessore Tony Madau - nello stesso complesso sportivo, sono invece inseriti il campo da calcio in erba naturale, due campi polivalenti e la pista da 100 metri. Utilizzata anche la palestra delle medie dove esiste l’indirizzo sportivo, a testimonianza di come crediamo nell’importanza dello sport».