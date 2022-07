Nel segno di Astor Piazzolla  Il tango secondo Franca Masu 

Paolo Fresu ci ha visto giusto. «Franca Masu è una sirena che offre un canto di ringraziamento alla sua terra e al suo mare». E non poteva descriverla meglio questa meravigliosa cantante algherese, 60 anni, che continua ad incantare portando la sua voce in giro per il mondo. D’altronde lo conferma lei stessa: «Il mare dove abito è la grazia che ho ricevuto. Io canto perché sono nata qui e questo è il mio canto di ringraziamento». Ci risponde al telefono dalla sua casa di Alghero dove è intenta a stirare e a preparare dolci. «Mi piace troppo cucinare e ahimè mi viene bene davvero tutto. Se potessi mi aprirei un ristorantino anche domani. Quando vengono a cena da me i miei amici sono felicissimi». Pronta per “Mastechef”? «Oh per carità, no!, per fare quello bisogna studiare, io improvviso e cucino soprattutto cibo della tradizione».

Intanto è pronta a salire sul palco di Nora domani alle 20 per la rassegna la Notte dei Poeti targata Cedac, con lo spettacolo “Tangos por Astor y Amelita”, un omaggio al maestro Astor Piazzolla in occasione del centenario della nascita, incentrato soprattutto sulle composizioni che Piazzolla aveva scritto con il poeta Horacio Ferrer per la compagna. Ad accompagnarla sul palco Hernan Fassa al pianoforte e il fisarmonicista Fausto Beccalossi.

E allora signora Masu cosa ci racconta di questo omaggio a Piazzolla?

«Un omaggio però in chiave molto femminile. Sono brani che erano stati scritti per Amelita, che lei cantava con passione. Ma non si parla solo d’amore ma anche di personaggi, di ritratti anche maschili».

Al tango come si è avvicinata?