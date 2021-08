«Nel porto senza navi vanno in fumo tre milioni all’anno» 

«Le navi torneranno in porto, quando non lo so». Incalzato di domande dagli operatori portuali in odore di cassa integrazione, il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, 55 anni, confida nel ripristino dei collegamenti marittimi con la Penisola sospesi da metà luglio. Il primo cittadino è arrivato puntuale all’incontro promosso dal comitato dei lavoratori portuali. Alle 10 di ieri, nella veranda del chiosco-bar La Rosa dei venti affacciata sulla banchina di levante, Cannas ha illustrato la posizione della maggioranza comunale e assicurato impegno nella battaglia politica a tutela dello scalo dove ballano affari per oltre 3 milioni di euro l’anno di soli servizi. Ma sui tempi di ripristino delle tratte il sindaco non ha potuto fornire risposte concrete: «Non sono in grado di dirlo. Al ministero delle Infrastrutture è in corso una trattativa per trovare un vettore che faccia sosta ad Arbatax».

Gli operatori

«Senza porto siamo senza futuro, è una situazione drammatica», ha esordito Gian Giacomo Pisu, 48 anni, capo pilota in servizio al porto e portavoce del presidio permanente dei lavoratori. «Ci sono famiglie che, da un mese, non percepiscono lo stipendio. Abbiamo bisogno delle navi per sopravvivere, diversamente a fine mese scatteranno i licenziamenti. Il fatturato annuo dei servizi si aggira sui 3 milioni di euro e non dobbiamo rischiare di compromettere tutto». Luca Vitiello ha 54 anni e da ventuno è operatore della pilotina: «Per il territorio il porto è una miniera d’oro. Vogliamo essere accanto agli amministratori in questa battaglia dando un contributo costruttivo alla causa, ma abbiamo bisogno che la linea venga ripristinata subito». Anche la delegazione dell’agenzia Torchiani ha sollecitato il ripristino della tratta, mentre l’ex presidente della Compagnia portuale, Michele Fara (73), ha snocciolato i numeri che raccontano il lento declino dello scalo. «Negli anni Novanta e fino ai primi del Duemila avevamo 225 approdi l’anno e qui transitavano 126 mila passeggeri con oltre 50 mila mezzi, ci cui 2.300 pesanti. Poi è iniziato il calo. Nel 2006 il consigliere Franco Sabatini ha proposto la legge per il finanziamento della vigilanza in porto, ma dopo quindici anni ci ritroviamo con il capitolo non rifinanziato, benché dicano che stiano prevedendo le risorse nell’aggiustamento di bilancio. La Regione è disattenta, ma così crea un danno incredibile non solo all’Ogliastra ma a tutto il centro Sardegna».

Il sindaco

In due ore e mezza di dialogo fitto, puntuale come un ritornello, a cadenza regolare è rimbalzata la domanda sui tempi di ripristino della tratta. «È una domanda da un miliardo di euro», è stata la replica costante del sindaco. «Tre compagnie hanno presentato l’offerta al Ministero per la procedura con assegnazione diretta, ma non conosciamo i tempi di conclusione dell’iter. L’interesse collettivo è che la tratta riparta». Gli operatori hanno espresso delusione per la paralisi in cui è piombato lo scalo. «Eravamo certi - ha affermato Cannas - che non ci sarebbe stato questo pasticcio, ma dobbiamo essere contenti della visita del viceministro Morelli che ci ha illustrato la trattativa in corso. Ora guardiamo con interesse anche all’inserimento del porto nell’Autorità di sistema del Mare di Sardegna». Cannas ha esposto le priorità amministrative: «Dobbiamo lavorare subito al ripristino delle tratte e lo stiamo facendo anche in collaborazione con l’assessore regionale Giorgio Todde e anche i sindaci del Sarrabus sono pronti a sostenerci in questa battaglia. Poi dovremo concentrarci sugli interventi urgenti di manutenzione. Siamo consapevoli che la burocrazia è lenta, ma speriamo che entro il 2022 possano essere eseguiti i lavori al molo di ponente e per la primavera 2022 confidiamo anche di vedere l’impresa alla stazione marittima».

